Niterói: implementação de projeto-piloto de segurança, com guardas municipais - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Niterói: implementação de projeto-piloto de segurança, com guardas municipaisBruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 28/02/2024 17:52

Niterói - A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), inicia neste mês de março um projeto piloto de patrulhamento preventivo com a Guarda Municipal. O objetivo é diminuir os índices de desordem pública, aumentar a sensação de segurança e colaborar para a diminuição dos índices de criminalidade nos bairros de Niterói. O programa é mais uma ferramenta para o pronto atendimento à população. O projeto será implantado, inicialmente, no bairro de São Francisco – e será baseado em uma ação articulada com a comunidade local.



Para garantir que o projeto piloto tenha apoio da população e possa ser feito de acordo com as necessidades do bairro, o secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, e o Inspetor Geral da Guarda Municipal, Paulo Brito, se reuniram com moradores de São Francisco nesta terça-feira (28) à noite. O patrulhamento já existente no bairro terá o reforço de agentes utilizando bicicletas elétricas.



“Vamos entrar na fase dos testes. É um projeto experimental em que contaremos com o apoio da população. Vamos atuar de acordo com suas demandas, mas as equipes, além do patrulhamento normal, coletarão informações para garantir maior agilidade no atendimento aos moradores, trabalhando com uma maior aproximação de nossos guardas com os cidadãos. Será um patrulhamento preventivo baseado numa abordagem de proximidade com a sociedade”, explicou o secretário Paulo Henrique de Moraes.



A atuação dos guardas municipais acontecerá no polígono entre a Avenida Presidente Roosevelt até a Avenida Ruy Barbosa, e o outro Avenida Quintino Bocayuva até a Praça Emílio Abunamam, em sua fase inicial.



“Estaremos diariamente com as equipes da ronda de bicicleta e nossas equipes de patrulhamento de rotina. Nosso termômetro será o contato diário com os moradores de que nossas estratégias estão sendo bem empregadas e de forma a atender o que o cidadão precisa, mostrando aos nossos guardas no dia-a-dia”, explicou o inspetor geral da Guarda Municipal, Paulo Brito.



Além disso, a população pode contar com os já existentes canais de comunicação o 153, e o whatsapp do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), além do grupo de apoio criado pelos moradores do qual os Guardas farão parte. A população receberá atendimento de Guardas Municipais treinados e experientes para agilizar os atendimentos.



PACTO NITERÓI CONTRA A VIOLÊNCIA



A Prefeitura vem investindo para auxiliar as Forças de Segurança no combate à criminalidade. Desde 2015, o Centro Integrado de Segurança Pública ajudou na investigação e elucidação de crimes que também levaram à prisão de criminosos, presos em ações orientadas pelos guardas municipais que atuam no local. Foram mais de 3.700 exportações de imagens para as delegacias e tribunais de Justiça, com auxílio também do setor de inteligência do órgão. O trabalho do Cisp já se tornou uma referência, sendo procurado por integrantes das áreas de segurança de outros estados e municípios que visitam Niterói para conhecer os serviços oferecidos no local.

O Centro conta com 522 dispositivos e 10 portais de segurança nas entradas e saídas que monitoram a cidade 24 horas. A cidade é monitorada ainda com 120 câmeras de cercamento eletrônico, capazes de reconhecer fragmentos de placas, letras e números que estejam envolvidos em algum tipo de ocorrência.



Graças ao sistema de cercamento eletrônico, mais de 410 veículos envolvidos em crimes ou clonados foram recuperados desde 2019 com a implantação das câmeras Inteligentes, sendo em ações em tempo real, com aviso às forças de segurança, que fazem o cerco e efetuam a prisão, ou através de ação de monitoramento de quadrilhas ou envolvidos em crimes para posterior prisão.



Já foram mais de 250 mil chamados pelo telefone 153, em diversas áreas, nos últimos sete anos. No espaço da Prefeitura de Niterói, trabalham de forma integrada as forças de segurança estaduais, federais e municipais, além do Corpo de Bombeiros, NitTrans e Defesa Civil. O CISP integra as forças de segurança estaduais, federais e municipais, além do Corpo de Bombeiros, NitTrans e Defesa Civil e proporcionou a maior redução de criminalidade que já havia sido registrada na cidade nos últimos 20 anos, chegando a reduzir em mais de 80% alguns indicadores como furtos, roubo de veículos, letalidade violenta, entre outros. O Cisp conta ainda com agentes da Polícia Militar e do Programa Segurança Presente que auxiliam os Guardas Municipais no acionamento dos agentes de segurança mais próximos.



O órgão também recebe, na área de delitos, denúncias ou comunicados de roubos, furtos, clonagem de veículos, atitude suspeita, apoio, averiguação preventiva, estelionato, dentre outros. Para cada ação, denúncia ou comunicado, os operadores do Call Center orientam para o órgão responsável ou o setor de inteligência passa a rastrear a situação.



Devido à integração com as forças de Segurança o órgão proporcionou a maior redução de criminalidade que já havia sido registrada na cidade nos últimos 20 anos, chegando a reduzir em mais de 80% alguns indicadores como furtos, roubo de veículos, letalidade violenta, entre outros.



As ações fazem parte da estratégia do Pacto Niterói Contra a Violência, política pública de segurança do município e que conta com 18 projetos nos eixos de Prevenção, Policiamento e Justiça, Convivência e Engajamento dos Cidadãos e Ação Territorial Integrada.



AÇÕES PELA SEGURANÇA



Pacto Niterói Contra Violência - Com investimento total de R$ 304 milhões, o Pacto Niterói Contra Violência conta com 18 projetos nos eixos de Prevenção, Policiamento e Justiça, Convivência e Engajamento dos Cidadãos e Ação Territorial integrada. Niterói é o único município do Estado a contar com um programa integrado deste porte, atuando em diversas áreas para auxiliar os órgãos de segurança.



Reestruturação da Guarda Municipal, com aumento de efetivo, valorização profissional e foco na qualificação



Criação do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) em 2015



Construção de Companhias Destacadas para Polícia Militar



Inauguração da Delegacia de Homicídios de Niterói



Construção da Cidade da Ordem Pública



Criação do Observatório de Segurança



Reforma de delegacias



Estruturação do Cercamento Eletrônico, com 70 câmeras inteligentes espalhadas por locais estratégicos da cidade



Ampliação do Proeis