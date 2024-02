Maria Estrella Esteves: capacitação para docente do Programa Aprendiz - Divulgação/Ascom

Publicado 28/02/2024 11:04

Niterói - Reconhecendo a evolução das tendências pedagógicas contemporâneas, a importância de abordagens inclusivas na educação e buscando o progresso científico e pedagógico através da qualificação do corpo docente, o Programa Aprendiz Musical apresenta mais uma evolução rumo ao crescimento de sua proposta: a organização da Oficina de Capacitação Docente, com a temática ‘Musicoterapia e Educação Musical’, para o ano de 2024.

Os objetivos da Oficina de Capacitação Docente são a sensibilização do corpo docente em relação à temática inclusiva; promoção de atividades de inovação pedagógica e adequação às tendências educacionais contemporâneas; a apresentação de conceitos e ferramentas musicoterápicas em diálogo com a educação musical; a potencialização das habilidades docentes nas práticas pedagógicas, além do estímulo à colaboração e ao compartilhamento de práticas, oferecendo um espaço de diálogo sobre as experiências. Também serão criadas, durante a oficina, ferramentas práticas e estratégias inclusivas diferenciadas.

A musicoterapeuta Marta Estrella Esteves, convidada para ministrar a oficina, realizará quatro encontros, com 4 horas de duração, todos os sábados do mês de março. As aulas de capacitação acontecerão na Sala Aprendiz.

A proposta se alinha aos princípios e objetivos da Lei Brasileira de Inclusão - LBI (Lei nº 13.146/2015) e se baseia no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabelece princípios e diretrizes que visam promover a inclusão social e a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, conforme os aspectos apontados no Art. 3º Princípio da Igualdade e Não Discriminação, Art. 4º Acessibilidade, Art. 27 Educação Inclusiva, Art. 28 Desenvolvimento de Estratégias de Inclusão; Colaboração e Compartilhamento de Práticas Inclusivas.

SOBRE O PROGRAMA APRENDIZ MUSICAL

O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação.

A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral.

O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical está, há 22 anos, transformando vidas através da educação musical.