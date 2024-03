Mês da Mulher: homenagem segunda-feira em Charitas - Divulgação/Ascom

Publicado 01/03/2024

Niterói - A primeira reunião do Clube do Vinho - Só Para Elas de 2024 vai ser dedicada ao Mês da Mulher. O encontro terá nove homenageadas, na próxima segunda-feira (4), no restaurante Olimpo, em Charitas, às 19h30, e será aberto excepcionalmente aos homens. Elas serão presenteadas com a arte de Elza Suzuki, que também está no time de destaques da noite, ao lado de Cristina Pinho, Denise Miranda, Gabriela Nasser, Juliana Mendonça, Matilde Slaibi Conti, Viviane Ventura, Vania Vasconcellos e Vanessa Sobral Pinto.



Sobre as homenageadas, Vanessa Sobral Pinto é consultora de coloração pessoal, com foco na autoestima. Advogada de formação, ela decidiu fazer a transição de carreira após se redescobrir com a coloração. O objetivo agora é impactar a vida das pessoas de forma positiva, através de uma autoestima elevada, bem como ajudá-las a se sentirem confiantes com a própria imagem.



Vania Vasconcellos é o destaque na área do direito. Ela se formou pela UniverCidade e atuou no escritório Uchoa, desde 2002, atua na área de direito bancário. Em 2005, se pós-graduou em direito do trabalho e processo do trabalho, direito civil, imobiliário e processo civil, pela Escola Superior de Advocacia.



A psicóloga Viviane Ventura é a representante da área da saúde mental. Formada pela Unisuam, ela é especialista em terapia comportamental dialética, palestrante com foco de atuação na clínica e na saúde emocional da mulher, ansiedade, autoestima e regulação emocional; com formação e certificação master em Inteligência emocional.



Matilde Slaibi Conti é a homenageada da cultura. Ela é autora de livros de direito, medicina, odontologia e psicanálise. Mineira, se formou como cirurgiã dentista pela Universidade Federal Juiz de Fora. É advogada, formada pela Cândido Mendes, e professora de direito processual civil da Universo. É professora de pós-graduação da Estácio e Universo, e conferencista das Escolas de Magistratura Federal e do RJ. Também é historiadora.



A ginecologista Juliana Mendonça representa a saúde feminina. Ela é especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). Tem título na área de atuação em videohisteroscopia pela Febrasgo e pela Sobracil, pós-graduação em ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia pela EURP, além de mestrado em Ciências Médicas pela UERJ.



Na comunicação, Gabriela Nasser é formada em jornalismo pela Estácio. Possui duas pós-graduações em estratégia de comunicação e marketing, pela Fundação Getúlio Vargas, e responsabilidade social e terceiro setor, pela Unipli. Em 2007, como missionária cristã evangélica, passou a atender crianças e adolescentes nas comunidades da Grota, em Niterói, e da Chácara, no Rio.



Autora de livros infantis, Denise Miranda representa a arterapia entre as homenageadas. Formada em enfermagem pela UFF, com habilitação em saúde pública, cursou arteterapia no Espaço Livre Ateliê. É autora de "Os peixinhos pedem socorro às crianças" e "A família Beija-flor". Contadora de histórias, ela faz um trabalho voluntário com crianças de comunidades do bairro de Santa Rosa

Elza Suzuki foi a artista escolhida pela equipe Cacau Dias, organizadora do Clube do Vinho, para criar um mimo para as homenageadas. Artista visual e designer de formação, ela nasceu e vive em Niterói. Estudou na PUC Rio e fez pós-graduação na ESPM. Participou de exposições coletivas em Niterói, Rio, São Paulo e Lisboa. Fez a primeira individual, em 2023, com obras ligadas à preservação ambiental e à Lagoa de Piratininga.



A joalheira Cristina Pinho é a representante da área de designer de produtos, com trajetória profissional diversificada. É formada em Letras, tendo passado pela PUC e se formado na UFRJ com MBA em Marketing pela Coppead, além de ter feito cursos de marketing na FGV e atuado na área por 37 anos. Agora se dedica à criação e à produção de sua linha de joias, que teve início em 2019. Faz parte da Contemporâneos Galeria de Arte, com mentoria da artista plástica Lu Valença. O saxofonista Rafael Gomes vai animar a noite.