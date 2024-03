Niterói: cidade conhecida por incentivar as boas práticas de neutralização de carbono - Reprodução/Internet

Publicado 01/03/2024 19:58



Niterói – Foi prorrogado o prazo de inscrição para a segunda edição do Programa Municipal de Certificação de Boas Práticas em Neutralização de Carbono. As empresas e associações da cidade têm até o dia 17 de março para aderirem ao programa pelo link https://acesse.one/CVFQy . O Programa de Certificação de Boas Práticas em Neutralização de Carbono é uma iniciativa da Secretaria Municipal do Clima (Seclima) em parceria com a Controladoria Geral do Município (CGM) que busca certificar as instituições que adotam práticas sustentáveis que resultem na redução da emissão de gases de efeito estufa.

O Programa conquistou o primeiro lugar na categoria 'Inovação na Gestão', do Prêmio Robert Gray de Sustentabilidade Ambiental. A premiação, promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ), reconhece iniciativas inovadoras que incorporem princípios e ações de sustentabilidade e produzam resultados socioambientais positivos para a sociedade.

Na primeira edição, realizada em 2023, 33 empresas participaram de capacitações em cinco áreas-chave: gestão participativa, emissões, pactos e acordos, instrumentos e comunicação. A entrega dos certificados marcou o comprometimento da cidade com as questões climáticas. Além disso, Niterói recebeu o Certificado da ONU, concedido pela United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) durante a convenção sobre Mudanças Climáticas.



A gestão do programa será realizada por uma comissão composta por representantes da Secretaria Municipal do Clima e da Controladoria Geral do Município e mais seis apoiadores (FIRJAN, SEBRAE, OAB, CDL, CRC e a ACIERJ). Para se inscrever, basta acessar o link https://acesse.one/CVFQy. Dúvidas e informações sobre todas as fases do programa contidas neste edital podem ser esclarecidas pelo e-mail: 2editalboaspraticascarbono@gmail.com.



Race to Zero

Desde 2021, Niterói participa oficialmente das Conferências das Partes (COPs), onde contribui com seus exemplos de ações de resiliência e sustentabilidade. A cidade também aderiu à campanha “Race to Zero”, da ONU, e está trabalhando para uma recuperação saudável, resiliente e com zero emissões de carbono dos seus ambientes até 2050, em alinhamento com o Acordo de Paris. O objetivo da Race To Zero é criar impulso em torno da mudança para uma economia descarbonizada antes da COP26, onde os governos devem fortalecer suas contribuições para o Acordo de Paris. Isso enviará aos participantes da conferência um sinal de que empresas, cidades, regiões e investidores estão unidos para cumprir as metas de Paris e criar uma economia mais inclusiva e resiliente. A COP26 deste ano está chamando a atenção do quão importante é que municípios pelo mundo se engajem na agenda climática mundial.