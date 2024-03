Networking Abrasel: debate foi sobre as novas oportunidades com uso da Inteligência Artificial - Divulgação/Ascom

Publicado 01/03/2024 21:00

Niterói - Na segunda edição do Networking Abrasel o debate foi sobre as novas oportunidades de ganhos de produtividade com uso da Inteligência Artificial (IA). O encontro aconteceu no Restaurante Ativa, em Icaraí, na última terça-feira (27).

Sandro Pietrobelli, presidente Abrasel no Leste Fluminense RJ explicou a importância de um evento como esse acontecer com periodicidade. “Reconheço o potencial revolucionário da inteligência artificial em nosso setor. A IA pode otimizar operações, personalizar experiência e até mesmo prever preferências dos clientes. No entanto, é crucial equilibrar a inovação com a humanidade que define o nosso setor. Precisamos garantir que a tecnologia sirva para aprimorar, não substituir a arte da hospitalidade e o toque humano, que torna nossos estabelecimentos únicos”, frisou.

A palestra dessa edição foi ministrada pelo presidente executivo da Abrasel no âmbito nacional, Paulo Solmucci. Além dele, o presidente da Abrasel Rio, Pedro Hermeto, também esteve presente, junto com os associados, e o presidente da Abrasel Sul Fluminense, Ricardo Bartolomeu.