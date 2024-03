Ação Animal: microchipagem gratuita de pets este sábado, no Horto do Fonseca - Reprodução/Internet

Publicado 01/03/2024 20:53

Niterói - Vacinação, microchips e cuidados para pets. A Prefeitura vai oferecer esses e outros serviços no Horto do Fonseca, neste sábado (02), em mais uma edição da Ação Animal. Das 9h às 13h, a iniciativa, que acontece através do Centro de Controle Populacional dos Animais Domésticos (CCPAD), órgão da Coordenadoria de Proteção Animal da Prefeitura de Niterói, vai colocar gratuitamente microchips em 100 cães e gatos, além de oferecer vacina antirrábica e orientações veterinárias.

Desde 2022, a Prefeitura promove a identificação de animais com o uso do microchip através do CCPAD e do Castramóvel. É por meio dessa ação que são armazenadas informações sobre o tutor responsável, com referência e endereço, o histórico de vacinação do animal, dados sobre nascimento e eventual castração. Para participar da iniciativa, que é voltada para moradores de Niterói, é só estar com os documentos do tutor do animal e estar com o animal no local. O cadastro é feito na hora e são distribuídas 100 vagas para microchipagem, uma vaga por CPF.

“Investir na área de proteção animal é uma forma direta de combater o abandono de pets e facilitar a busca em casos de desaparecimento. Uma das ações da Prefeitura é promover o implante gratuito de microchips em cães e gatos ao mesmo tempo em que registra informações dos tutores. Os bichinhos receberão ainda uma medalhinha com um QRcode para colocar na coleira, que também terá as informações do pet. Se esse animal for encontrado sozinho na rua será possível escanear o código para localizar o tutor”, explica Marcelo Pereira, coordenador de Defesa Animal da Prefeitura de Niterói.

Desde dezembro de 2023, a Prefeitura realiza a “Ação Animal” de forma itinerante para ampliar o número de pets contemplados pelo serviço. Desde então, em torno de 5 mil animais de Niterói já se encontram microchipados cadastrados, permitindo assim a identificação segura.

Todos os meses serão duas edições do evento em bairros diferentes da cidade, fiquem de olho nas mídias sociais da Prefeitura de Niterói ou no Instagram do CCPAD @ccpadniteroi. A intenção é ainda no primeiro semestre oferecer mais serviços no dia da Ação Animal.

SERVIÇO:

Data: Sábado, dia 02 de março de 2024

Horário: 9h às 13h

Evento gratuito

Local: Horto do Fonseca

Endereço: Alameda São Boaventura, 770 - Fonseca, Niterói