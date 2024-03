Niterói: participando do Dia D Nacional de combate à dengue, com ação na comunidade do Viradouro - Divulgação/Ascom

02/03/2024

Niterói - Na manhã deste sábado (2), a Prefeitura participou da mobilização nacional do Dia D de combate à dengue com uma ação na comunidade do Viradouro. Ao todo foram 458 casas visitadas e 23 telas colocadas em caixa d’água.

Niterói possui o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Ações Integradas de Prevenção à Dengue, que envolvem as Secretarias de Saúde, de Conservação e Serviços Públicos, as Regionais, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) e a Defesa Civil. Como parte da estratégia estão sendo realizados mutirões de combate à dengue também durante a semana.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, essa é mais uma ação dentro do conjunto das medidas adotadas de combate à dengue que o município está intensificando. “Neste sábado participamos da mobilização nacional de ações de combate à dengue. O município intensificou as medidas realizando uma série de mutirões nas regiões da cidade com a participação da saúde em conjunto com outras secretarias. Além disso, o trabalho diário feito pelos agentes do Centro de Controle de Zoonoses continua acontecendo, assim como ações educativas”, disse a secretária.

Brunna Ventura, que mora na comunidade, elogiou a medida e contou que faz a sua parte.“Eu fico sempre atenta aos possíveis focos do mosquito na minha casa, porque acho fundamental a população fazer a sua parte. Essa ação certamente contribui muito para a nossa comunidade”, contou.

AÇÕES NA CIDADE

A Prefeitura possui uma equipe de fiscais sanitários exclusivamente para vistoriar todo o tipo de imóvel abandonado que propicie a proliferação dos vetores. Durante todo o ano, as equipes do CCZ realizam um trabalho intenso de rotina de prevenção e combate ao mosquito transmissor das arboviroses. A cobertura de trabalho abrange 205 mil imóveis, com planejamento de visita pelos agentes a cada dois meses. São cerca de 300 servidores envolvidos exclusivamente nas atividades de combate ao mosquito transmissor das arboviroses, que visitam 5 mil imóveis diariamente.



Além disso, o Centro de Controle de Zoonose da Secretaria de Saúde também recebe solicitações de vistoria de focos de dengue através do aplicativo Colab.re. É só baixar o app na loja de aplicativos, criar a conta e abrir a solicitação. Além do app Colab, a população pode solicitar vistorias pelo telefone 99639-4251 e também pelo WhatsApp do Disque Dengue 21 96955-0746.



Outra estratégia do município para enfrentar a doença é o método Wolbachia, uma parceria com a Fiocruz e a WMP Brasil. A Wolbachia é um microrganismo presente em cerca de 60% dos insetos na natureza, mas ausente no Aedes Aegypti. Uma vez inserida artificialmente em ovos de Aedes Aegypti, a capacidade de o mosquito transmitir os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela fica reduzida. Com a liberação de mosquitos com a Wolbachia, a tendência é que esses mosquitos predominem nos locais e diminua o número de casos associados a essas doenças.