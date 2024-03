Cicloturistas noruegueses: visita a Niterói, em tour entre o Centro e o Engenho do Mato - Divulgação/Ascom

Publicado 04/03/2024 07:35

Niterói - Um grupo de cicloturistas noruegueses chegou neste domingo (03) a Niterói para um tour que vai até amanhã pela cidade. Eles chegaram através das Barcas, na Praça Araribóia, e seguiram para o Museu de Arte Contemporânea (MAC). Depois, visitaram o Parque Orla Piratininga (POP) e foram almoçar no Engenho do Mato. O circuito do grupo vai terminar no próximo domingo (10) em Búzios.

O tour é organizado pela empresa de Terra Brasilis. A turismóloga Monique Teles, uma das sócias da empresa, conta que a escolha de Niterói para a estadia do grupo se deu por conta da infraestrutura cicloviária da cidade. Segundo ela, as ciclovias bem estruturadas da cidade fazem toda a diferença para a segurança do grupo.

"Saimos de manha de Ipanema e nosso trajeto vai durar uma semana, seguir para Maricá, Saquarema, até Búzios. Vamos pedalar o dia todo em Niterói hoje e pernoitar na cidade. A escolha de passar a noite aqui foi justamente para ter mais tempo para aproveitar os pontos turísticos neste trecho onde tudo é ligado por ciclovias e permite uma experiência melhor para eles que estão acostumados a fazer esses tipo de turismo pelo mundo", explica Monique Teles.

O grupo que visita Niterói é formado por 10 ciclistas noruegueses de várias idades. O casal Hilda e kjell mostrou disposição para realizar todo o percurso, depois de pedalar do Centro ao MAC.

"Está bastante calor, mas pedalar com essa vista compensa", disse Hilda. "A bicicleta para nós é um estilo de vida e aproveitamos para praticarmos esses estilo de vida também nas nossas viagens. Gostamos de tudo até aqui, estamos preparados para pedalar o dia todo, pois confiamos que vai valer a pena", considera a norueguesa.

Vocação para o cicloturismo

A Prefeitura de Niterói segue criando novas ciclovias para a mobilidade urbana de moradores e fortalecimento do cicloturismo. As novas pistas exclusivas para os ciclistas estão sendo criadas em ruas no Gragoatá, Ingá, Icaraí e São Francisco, totalizando um acréscimo de 2,75 Km à malha cicloviária da cidade, que chegará a 83,75 Km. O objetivo é chegar até o fim de 2024 com 120 Km.

Um plano para impulsionar ainda mais o cicloturismo na cidade tambem foi contratado pela prefeitura e começará a ser executado no segundo semestre. A partir da elaboração de estudos e projetos será desenvolvida uma nova comunicação e divulgação das rotas para os ciclistas chegarem às principais atrações da cidade. Uma pesquisa realizada pelo programa Niterói de Bicicleta constatou que as praias da Região Oceânica são os principais destinos dos turistas que visitam a cidade de bicicleta.