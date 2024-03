Viçoso Jardim: ações de cidadania durante toda a semana - Reprodução/Ascom

Viçoso Jardim: ações de cidadania durante toda a semanaReprodução/Ascom

Publicado 04/03/2024 17:21

Niterói – A Prefeitura, por meio do Núcleo Executivo Regional do Caramujo, Maria Paula, Santa Bárbara e Baldeador, estará em Viçoso Jardim durante toda esta semana, das 9h às 15h, na Praça do Bumba. Uma equipe do Núcleo vai realizar uma escuta e coleta das demandas dos moradores do bairro.

A ação itinerante começou na manhã desta segunda-feira (04) e encerra na sexta, dia 8. Em parceria com a FeSaúde, a população também poderá aferir a pressão, realizar teste de glicose e receber orientações sobre saúde bucal.



Dentre os serviços que a população pode solicitar, estão poda de árvore, vistoria da Defesa Civil, reparo no fornecimento de água, recapeamento, serviço de roçadeira, iluminação pública, limpeza urbana e caminhão vacal.