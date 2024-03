Carlinhos de Jesus: histórias para estudantes da Rede Municipal de Educação - Cheila Pacetti/Ascom

Carlinhos de Jesus: histórias para estudantes da Rede Municipal de Educação Cheila Pacetti/Ascom

Publicado 04/03/2024 16:50

Niterói - Estudantes da Rede Municipal de Educação de Niterói tiveram um reforço de peso no incentivo à leitura. Ao longo da última semana, artistas e personalidades contaram histórias para os alunos niteroienses, através do projeto “Lê Pra Mim?”, uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que acontece no Espaço Cultural Correios, no Centro de Niterói. Entre os participantes estão a atriz Juliana Paes, o coreógrafo Carlinhos de Jesus, a atriz Alexandra Richter, o ator Samuel Assis e a atriz Eliane Giardini.



O projeto, idealizado pela atriz Sônia de Paula, convida os artistas para conduzir a leitura de obras escolhidas e partilhar suas próprias histórias, despertando a curiosidade dos estudantes. É a segunda vez que Niterói participa do projeto. A cada encontro, dois livros infantis são lidos pelos convidados e cada criança leva um exemplar para casa. Cada apresentação tem um intérprete de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), que faz a tradução simultânea para crianças com baixa audição.



A atriz Juliana Paes contou a história “A Menina Que Não Gostava de Ler” para os alunos da Escola Municipal Maria Felisberta Baptista da Trindade. Esbanjando simpatia, Juliana disse que se sentiu muito bem recebida pela criançada e que o momento foi tão especial que poderia repeti-lo por diversas vezes.



"As crianças nos assistem pela televisão e isso acaba criando uma identificação. E nós estamos aqui, propondo a leitura, fazendo com que elas pensem, criem suas próprias imagens a partir do que estão lendo. Nós podemos fomentar algo maior para a vida deles. Por mim, poderia ficar aqui lendo mais e mais livros! É muito gratificante ter esse contato", considerou a atriz.



Outra personalidade convidada, a atriz Alexandra Richter falou da alegria de voltar a Niterói, cidade onde gravou o filme “Minha Mãe É Uma Peça”, com o saudoso Paulo Gustavo. Ela fez a leitura do livro “Serelepe – a história de amizade entre um menino e um esquilo”, de Silvana Salerno, para estudantes da Umei Olga Benário.



“Por conta da internet, de aplicativos e jogos, as crianças hoje em dia leem pouco. Quando a Soninha me chamou para o projeto, eu topei na hora. É importante que as crianças tenham a oportunidade de observar, tocar, um livro físico. Eu também faço questão de exaltar a cultura, mostrando como a história é criada, como ela é ilustrada. Acho que eles curtiram, pois ficaram quietinhos! Este projeto é incrível, e eles ainda ganham um livro! É impressionante essa troca”, elogiou a atriz.



O coreógrafo Carlinhos de Jesus teve um motivo a mais para se identificar. Formado em Pedagogia, ele ressaltou a importância da leitura na formação das crianças.



“Me honra muito participar desse momento. Nos dias de hoje, infelizmente, a leitura perde muito para o celular. Os livros podem ser para as crianças um caminho de diversão e conhecimento. A personalidade e o caráter dessas crianças começam a ser formados a partir da leitura. Sou pedagogo de formação. A Pedagogia me ensinou algo para além da dança, pois me conferiu disciplina. A dança, que para mim era uma diversão, eu passei a academizar a partir do conhecimento, da leitura”, contou Carlinhos.

Miguel Renan, de 5 anos, que estuda na Umei Olga Benário, vibrou ao ouvir uma nova história e poder conhecer Carlinhos de Jesus e Alexandra Ritcher. “Gostei muito da história que a tia contou e de poder conhecer famosos. Foi muito legal”.