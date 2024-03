Guardas Municipais: interceptando criminosos que furtavam motocicletas em Icaraí - Divulgação/Ascom

Publicado 06/03/2024 06:25

Niterói - Guardas Municipais interceptaram nesta terça-feira (5) um grupo que furtava motocicletas em Icaraí, na Zona Sul da cidade. A ação de rastreamento dos criminosos foi iniciada após o cercamento eletrônico do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) detectar a presença de uma dupla com moto roubada trafegando nas ruas da cidade. Com apoio de agentes do Segurança Presente, dois homens que estavam na moto roubada foram levados pelos guardas municipais para a 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí).

O cercamento eletrônico do Cisp detectou a passagem de duas motocicletas modelo Honda Titan 160cc, envolvidas em diversos furtos de outros veículos na região central e Zona Sul de Niterói. A equipe de monitoramento do Cisp rastreou o deslocamento das motocicletas, ambas com piloto e garupa, e acionou via rádio a Polícia Militar e a Guarda Municipal. O Cisp também recebeu várias informações pelo whatsapp sobre a quadrilha, que havia tentado furtar uma motocicleta estacionada no Ingá, mas o alarme disparou e desistiram do crime.

A equipe da Coordenadoria de Trânsito da Guarda Municipal localizou os criminosos quando passavam na esquina das avenidas Roberto Silveira e Ary Parreiras em duas motocicletas. Durante o cerco, um homem que pilotava uma das motocicletas conseguiu fugir. A dupla que estava em uma outra motocicleta, sem restrições no sistema do Cisp, foi capturada pelos guardas. Os dois são moradores do Rio e um deles tem passagem criminal por roubo. Foi encontrado com a dupla uma bolsa com ferramentas que podem ter sido usadas na abertura da ignição das motos durante furtos. O caso foi registrado na 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí).