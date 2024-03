DiversiGames: aulas para jovens do Caramujo - Lucas Benevides/Ascom

DiversiGames: aulas para jovens do CaramujoLucas Benevides/Ascom

Publicado 05/03/2024 21:33

Niterói – A Zona Norte de Niterói ganhou um polo do DiversiGames, um projeto de aprendizado por meio de games em uma plataforma desenvolvida para atuar na promoção da educação. A unidade de Niterói foi inaugurada nesta terça-feira (5) no bairro do Caramujo e vai atender 120 jovens. O projeto é uma colaboração entre a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria de Governo e o Núcleo Executivo Regional do Caramujo, Maria Paula, Santa Bárbara e Baldeador, com patrocínio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Concessionária Enel e o apoio de TikTok, Canal Wohoo, Happy e DT3. O projeto combina educação, diversão e oportunidades de crescimento.



O vice-prefeito de Niterói, Paulo Bagueira, destacou o trabalho social feito na cidade."Niterói é uma cidade que faz muitos trabalhos sociais e de inclusão. A gente carrega essa bandeira da ação social e agradece muito a parceria que faz projetos como esse acontecerem", disse.



O DiversiGames tem como missão a promoção ao acesso à cultura gamer, tecnologia e inovação digital para grupos minorizados com o objetivo de promover a diversidade, inclusão, impacto social, conexão, excelência e inovação. "Essa é uma grande oportunidade para nossas crianças. Espero que elas possam seguir o exemplo de diversas pessoas que agarraram chances como essa para terem uma vida melhor. Aprendam a falar o inglês e agarrem com vontade essa chance para desfrutarem de um futuro melhor", reforçou Rubia Secundino, secretária de Governo.



José Luis Salas, diretor de operações da Enel, uma das patrocinadoras do DiversiGames, contou que esse projeto de responsabilidade social é a cara da empresa e o início da conquista dos sonhos de muitas das crianças que vão passar pelas aulas. “Eu sou venezuelano e cresci em comunidades no meu país. Não há nada melhor do que servir para as crianças que são o futuro do nosso país. Ainda mais para crianças de comunidades como eu. Acho que essa oportunidade que vocês têm que aproveitar nesse momento, aprender inglês é maravilhoso, não apenas pensando no game e sim pensando no futuro de vocês como profissionais. Porque estão só começando e o limite vai estar na mão de cada um de vocês e isso é uma escolha”, frisou José.



Os cursos são destinados a pessoas com idade a partir dos 12 anos e promove a oportunidade de mergulhar na cultura gamer com participação em aulas de League of Legends, Valorant, FreeFire e desenvolvimento de Jogos, além de aulas de inglês que são obrigatórias.



Idealizadores do projeto DiversiGames, Ricardo Chantilly e Mariana Uchoa, explicaram que o projeto existe a partir da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. “O projeto usa a cultura gamer como ferramenta de transformação social e como estratégia de inclusão social. A gente ensina o jovem a jogar e a ter uma experiência com os games, dentro de duas trilhas de conhecimento, tanto os games do ponto de vista competitivo, quanto também a programação e o desenvolvimento dos jogos, com aula de inglês para todos os alunos. Ainda estamos com inscrições abertas e com vagas para os jovens virem participar”,



De acordo com o secretário do Núcleo Executivo Regional do Caramujo, Maria Paula, Santa Bárbara e Baldeador, Oto Bahia, essa é mais uma oportunidade que abre os horizontes dos moradores da região. “O Caramujo merece esse destaque e tenho certeza de que esse projeto vai transformar vidas e mostrar o potencial incrível que temos aqui. Estamos comprometidos em elevar o Caramujo a novos horizontes e essa é mais uma de muitas conquistas. Este projeto vai muito além dos jogos; é uma porta para novas oportunidades e aprendizado”, disse o secretário.



A inauguração do espaço contou ainda com a participação do coordenador Geral de Eventos de Niterói, André Felipe, da assessora de acompanhamento da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Conceição Diniz, e de representantes da embaixada dos Estados Unidos.

As aulas começaram no final de fevereiro e acontecem duas vezes por semana. Para se inscrever, o candidato precisa comparecer presencialmente à unidade munido do RG, CPF e Comprovante de Residência. Em casos de menores, é preciso estar acompanhado do responsável legal. Caso o menor não possua RG, poderá levar a certidão de nascimento. A unidade de Niterói fica na sede do Núcleo Executivo Regional, localizada na Rodovia Amaral Peixoto 570/sala 105, Baldeador.