Secretaria de Planejamento de Niterói: implementando plano de desenvolvimento de pessoasReprodução/Internet

Publicado 06/03/2024 17:48

Niterói – Para aprimorar o trabalho de seus servidores a partir do desenvolvimento de suas habilidades, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag) implementou um Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP). Para formulação deste plano, foi realizada uma pesquisa de perfil dos conhecimentos, habilidades e atitudes individuais desejadas e requeridas para o desempenho da função ou cargo exercido por cada servidor da Seplag.

O PDP é um documento importante para a gestão da Seplag porque, a partir dele, se mensura a necessidade de frentes de formação a longo prazo para os servidores. Por meio do plano, é possível identificar de maneira eficaz as necessidades de desenvolvimento, visando uma equipe de servidores cada vez mais qualificada.

“Para desenvolvermos ainda mais a nossa equipe, é necessário conhecer o perfil e as competências de cada colaborador. Pensando nisso, realizamos uma pesquisa profissional dentro da secretaria para saber como cada profissional entende e desempenha o seu papel. O resultado nos ajudou a criar um plano de desenvolvimento alinhando competências, desejos profissionais e necessidades da instituição. A Seplag preza pela excelência de suas atividades e valoriza o desenvolvimento pessoal e profissional de seus servidores e prestadores de serviço de maneira contínua, entendendo que não é uma responsabilidade apenas do servidor, mas também da gestão em oportunizar as possibilidades de formação, com tempo e investimento”, disse Isadora Modesto, secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão.

Os subsecretários foram consultados sobre os temas e habilidades necessários para o aprimoramento das competências específicas de cada área de atuação. Posteriormente, todos os servidores responderam um questionário composto por 130 questões objetivas, dividindo a pesquisa em três etapas: perfil da equipe, perfil de trabalho e mapeamento de competências transversais e específicas.

As competências transversais são aquelas utilizadas rotineiramente por todos os servidores da secretaria, enquanto as específicas são as que precisam ser desenvolvidas levando em consideração as demandas do setor. A partir dos resultados, foram estabelecidas as ações contínuas de desenvolvimento, abordando as lacunas de competências identificadas, além de contemplar outras áreas essenciais para a qualificação, motivação e engajamento dos servidores.