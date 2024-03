Fernanda Sixel: participando de evento sobre empoderamento feminino, na Região Oceânica - Divulgação/Ascom

Fernanda Sixel: participando de evento sobre empoderamento feminino, na Região OceânicaDivulgação/Ascom

Publicado 07/03/2024 16:37 | Atualizado 07/03/2024 16:41

Niterói - Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o shopping Multicenter Itaipu, localizado na região Oceânica de Niterói, realizará o ‘Mesacast A Voz Delas’, que serão três encontros durante o mês de março, com o intuito de levar uma experiência vibrante e inclusiva onde convidadas especiais irão compartilhar suas experiências pessoais, desafios superados e conselhos práticos para incentivar outras mulheres a seguirem seus próprios caminhos de sucesso e realização.



Os encontros, que acontecerão nos dias 08, 15 e 22 de março (sextas-feiras), a partir das 19h, contarão com bate-papos femininos com o tema central “Influência e empoderamento feminino na contemporaneidade”, em diferentes contextos sociais. O público presente poderá vivenciar essa experiência com muitas trocas incríveis no Espaço Conecta Multicenter, em frente ao Planet Cinemas. E, para quem não puder estar presente, trechos dos três encontros poderão ser assistidos através das redes sociais do shopping.



A jornalista Raquel Júnia, que tem quase 20 anos de trajetória profissional envolvida em diversas iniciativas de democratização da comunicação e fez parte da comissão organizadora da Conferência de Comunicação do Município do Rio de Janeiro, será a mediadora desses encontros de grandes potências femininas da cidade de Niterói.





No dia 08/03, o bate-papo será “A influência da mulher na era digital”, com três convidadas niteroienses que respiram a era digital. Dani Salvador, autora do livro ‘Eu e Meu Cabelo’, a influenciadora digital compartilha dicas de make e looks; Alessandra Espiuca, graduada em jornalismo e pós-graduada em gestão estratégica da comunicação, em seus 14 anos de experiência profissional, já se reinventou algumas vezes e ama o que faz: respirar marketing digital. E Amanda Santos, atriz, influencer e advogada, ama compartilhar com seus mais de 33 mil seguidores sua autenticidade, rotina e dicas de casa e décor para facilitar a vida de quem tem preguiça.



O mesacast do dia 15/03, que aborda o tema “Empreendedorismo Feminino”, reunirá um time de 4 empreendedoras com histórias de sucesso e franquias em diferentes segmentos no Multicenter. Cristiane Salkini, 53 anos, atuou por 20 anos no mundo corporativo e nos últimos 15 anos dedica-se ao varejo. Franqueada da Kopenhagen na cidade, com 5 lojas, foi eleita conselheira pelos franqueados do RJ e ES para representá-los no Conselho da Franquia; Letícia Torzecki, multifranqueada das marcas Ri Happy, Valisere e Alice Salazar Store, é uma das gestoras do ‘Somos Empreendedoras’ – um conceituado coletivo feminino do Rio de Janeiro dedicado a elevar as mulheres para o próximo nível; Tatiane Bressanin, empresária e multifranqueada Sóbrancelhas, possui 7 anos de expertise na micropigmentação e remoção e Ana Paula Fernandes, cabeleireira há 30 anos, com especialização em mega hair.



Para fechar o evento de grandes encontros femininos, no dia 22/03 “Mulheres nas causas sociais” reunirá 4 mulheres à frente de importantes movimentos para a sociedade de Niterói. Adriana Lins, psicóloga Especialista em Violência Doméstica Coordenadora Técnica do CEAM Coordenadora do Eixo de Enfrentamento à Violência da CODIM. Taís Messas, Gestora da Instituição GEPAR (GEPAR - Unidade de Promoção Integral), uma casa construída por muitas mãos amorosas e dedicadas, um trabalho de muita luta, mas de muito sucesso e crescimento, localizado em Piratininga. Madelon Cony, formada em Gestão Pública, professora universitária, sobrevivente a dois canceres de mama, coordenadora da Caminhada Outubro Rosa Niterói, entidade da sociedade civil organizada, coordenadora do Eixo Saúde e bem-estar da Codim. Além da participação especial de Fernanda Sixel.

SERVIÇO:



Local: Shopping Multicenter Itaipu

Endereço: Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501 - Itaipu, Niterói – RJ

Evento: Mesacast A Voz Delas

Datas: 08, 15 e 22 de março (sexta-feira)

Horário do evento: A partir das 19h

Local: Espaço Conecta Multicenter (Em frente ao Planet Cinemas)