Lenda da Pedra de Itapuca: tema de espetáculo no Theatro Muncipal de NiteróiDivulgação/Ascom

Publicado 07/03/2024 16:48

Niterói – O espetáculo “Itapuca, o musical”, estreia no dia 14 de março, às 15h, no Theatro Municipal de Niterói – onde fica em cartaz até dia 24. Inspirado na lenda da Pedra de Itapuca, um dos símbolos da cidade, a peça trata questões sobre o Brasil colônia, a formação do povo brasileiro, os povos originários, o escravagismo e traz para integrar o elenco três atores indígenas, das aldeias Maracanã (Rio) e Xukuru (Pernambuco).

O musical é uma adaptação da lenda indígena que fala do amor proibido entre o jovem guerreiro Cauby e sua amada Jurema, que foram perseguidos e encurralados. Desesperados, eles pediram ao deus Tupã (entidade da mitologia tupi-guarani) que o amor do casal fosse eternizado. Tupã, então, transportou-os para o interior da “Pedra de Itapuca”, onde permanecem juntos até os dias de hoje. A pedra de Itapuca é um monumento natural localizado na praia de Icaraí.

Na adaptação, a história de amor se passa em 1599 e, no lugar do indígena Cauby, traz o jovem escravizado Kaubm, personagem interpretado pelo ator carioca Pedro Madeira, além da indígena Jurema, papel da atriz Yasmin Pellerano, de Belém do Pará. Para o elenco foram selecionados três atores indígenas, são eles: Dario Jurema (Morubixaba Itanhyã), Henrique Patuã (Taynã) e a atriz Jana Figarella (da etnia Aryia), que tem 30 anos de carreira e ficou conhecida do público por sua atuação no musical sobre a cantora Cássia Eller.

Outro talento selecionado pelo musical é o artesão, artista plástico, maranhense indígena Sandro Okroá, que assina o grafismo do espetáculo. Nascido na etnia Okroá, Sandro migrou no Rio com a família para morar na comunidade do Complexo do Alemão.

O roteiro e direção do espetáculo levam a assinatura do dramaturgo, ator e produtor paulista Marllos Silva, idealizador do prêmio Bibi Ferreira. A trilha sonora é inédita e foi criada pelo compositor e arranjador niteroiense Elton Towersey. A direção executiva é de Fabrizio Sassi, da Scuola di Cultura.

Estudantes de artes cênicas podem se inscrever para participar de uma roda de conversa com elenco e equipe do musical. Basta entrar em contato pelo e-mail: scuoladicultura@gmail.com. Vagas limitadas.



SERVIÇO:



Peça: “Itapuca, O Musical”

Temporada: de 14 a 24 de março

Horários: quinta-feira, às 15h. Sexta-feira, Sábado e Domingo, com duas sessões, às 15h e às 17h - *no dia 16/março, excepcionalmente, haverá sessão às 19h.

Local: Teatro Municipal de Niterói - Rua Quinze de Novembro, 35 - Centro, Niterói

Capacidade: 400 lugares

Duração: 120 minutos. Sessão com tradução simultânea em libras

Ingresso: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia) e R$ 10 (para moradores ou nascidos em Niterói) - pelo Sympla ou na bilheteria do Theatro Municipal de Niterói