Orquestra da Grota: apresentação gratuita domingo, no Horto do Fonseca - Divulgação/Ascom

Publicado 07/03/2024 17:22

Niterói – Além de aproveitar o passeio, quem for ao Horto do Fonseca na manhã do próximo domingo (10), poderá assistir, de graça, ao concerto da Orquestra da Grota, que se apresenta no local a partir das 10 horas.

Na ocasião, o grupo interpreta arranjos de músicas da MPB e também do repertório internacional, como “Oh Abre Alas” (Chiquinha Gonzaga), “Flor de Lis” (Djavan) e “My Girl” (The Temptations), entre outras.

Tendo a versatilidade como uma de suas principais características, a Orquestra da Grota é composta por jovens músicos profissionais oriundos de comunidades e formados pelo Espaço Cultural da Grota (ECG), projeto de inclusão social pela música com sede em Niterói, que completa 29 anos em 2024.

“Temos um grupo acostumado a transitar por diversos gêneros musicais, do repertório popular ao erudito. Isso faz da Orquestra da Grota um conjunto que agrada a todo o tipo de público. Esperamos todos no Horto do Fonseca, nesse domingo”, afirma Lenora Mendes, fundadora, professora e coordenadora do Espaço Cultural da Grota.

O Espaço Cultural da Grota é um projeto social independente, sem fins lucrativos, que atende a cerca de mil crianças e jovens de comunidades em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Nova Friburgo, com aulas de flauta, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, harpa, violão, percussão, iniciação musical e reforço escolar. Quem quiser fazer doações ou oferecer outro tipo de apoio pode obter mais informações por meio do site www.ocg.org.br ou pela página oficial do Instagram @orquestradagrota.

SERVIÇO:

Evento: Concerto da Orquestra da Grota

Data: Domingo, 10 de março

Hora: 10h

Local: Horto do Fonseca - Alameda São Boa Ventura, 770 - Fonseca - Niterói

Valor: Entrada franca