Chef niteroiense Denise Correa: dicas especiais para alimentação saudável no cardápio da Páscoa

Publicado 08/03/2024 15:39

Niterói - Durante as festividades de Páscoa, a preocupação é grande entre as pessoas que têm na sua rotina uma dieta totalmente saudável. Veganos, atletas, pessoas que há tempos já abriram mão dos enlatados e demais industrializados também terão vez no almoço de Páscoa.

A chef Denise Correa traz uma receita tradicional de prato principal e sobremesa sem adição de açúcar, com ingredientes funcionais, substituindo os tradicionais – que nos conceitos atuais, são bem mais saudáveis e agregam mais nutrientes ao nosso corpo. Ela substitui o creme de leite e requeijão de origem animal e industrializados, feitos com castanha de caju.

Segundo ela, engana-se quem pensa que não é possível ser 100% saudável com as delícias de Páscoa. “Nessa época quem lidera são os chocolates, alimentos industrializados e ricos em gordura saturada”, explicou a chefe, mentora do Restaurante Alecrim, em Icaraí.

Outra recomendação de Denise é a substituição do leite condensado industrializado pelo leite condensado de coco caseiro, considerando que é comum a utilização desse ingrediente na preparação de sobremesas que são populares nessas festividades, como Pudim e Pavê, enquanto no prato principal, a dica é para o consumo de peixes que são sempre excelentes opções, além de serem muito nutritivos, ricos em ômega 3."Ficam maravilhosos na mesa saudável quando assados e grelhados ao invés dos fritos", disse.