Guarda Municial de Niterói: casal detido é acusado de ter roubado um pedestre, morador do bairro. Divulgação/Ascom

Publicado 08/03/2024 14:54

Niteroi – Agentes da Guarda Municipal que participam do projeto-piloto de patrulhamento preventivo feito com bicicletas em São Francisco prenderam em flagrante, na tarde desta quinta-feira (7), um casal acusado de ter roubado um pedestre, morador do bairro. Com o casal, os guardas municipais encontraram R$ 450. Ao verificar os antecedentes foi confirmado no momento da detenção que os dois já tem passagens pela polícia pelos crimes de roubo e uso de violência.

O projeto une o patrulhamento já feito atualmente pela 3ª Inspetoria local da Guarda Municipal com o apoio de agentes em bicicletas elétricas. O objetivo é diminuir os índices de desordem pública, aumentar a sensação de segurança e colaborar para a diminuição dos índices de criminalidade nos bairros. O programa é mais uma ferramenta disponibilizada pela prefeitura para o atendimento à população.

A atuação dos guardas municipais acontecerá diariamente no polígono entre a Avenida Presidente Roosevelt até a Avenida Ruy Barbosa, e o outro Avenida Quintino Bocayuva até a Praça Emílio Abunamam.

Na ação de hoje, as equipes foram avisadas por um motociclista, durante patrulhamento, que um casal havia roubado um morador, próximo ao posto de gasolina situado na Av. Pres. Franklin Roosevelt. Orientados pelo motociclista, os agentes alcançaram os suspeitos na Av. Rui Barbosa esquina com Rua Tabajaras. Em seguida chegou em apoio a viatura da 3ªIR.

Foi feita a revista pessoal no suspeito e foram encontrados R$250 em espécie no bolso traseiro da calça. Ao ser indagado sobre o valor que carregava, o mesmo falou que havia R$200. E, posteriormente, após várias contradições do casal, a mulher retirou do sutiã a quantia de R$ 300. Suspeitos e vítima foram conduzidos para a 76ª DP (Centro).



PROJETO PILOTO

O programa de patrulhamento com guardas municipais usando bicicletas elétricas é uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, realizado por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).

Os agentes percorreram diversas ruas do bairro apresentando o projeto para os moradores em um planejamento de aproximação com o cidadão. Além disso, deram apoio a moradores que acionaram para demandas de ordenamento urbano.

“A ação de hoje mostra a confiança que a população já está recebendo de nossa equipe e que já está interagindo cada vez mais perto do cidadão. Nos próximos dias, continuaremos nossas rondas e abordagens para termos o retorno do munícipe e saber de que forma poderemos melhorar ainda mais o projeto”, relatou Renato Macedo, coordenador do programa no bairro.

Além disso, a população pode contar com os já existentes canais de comunicação o 153, e o whatsapp do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), além do grupo de apoio criado pelos moradores do qual os Guardas farão parte. A população receberá atendimento de Guardas Municipais treinados e experientes para agilizar os atendimentos.