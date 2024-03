Adoção de pets: este domingo, no Campo de São Bento - Lucas Benevides/Ascom

Publicado 09/03/2024 07:16

Niterói - A Prefeitura realiza, neste domingo (10), das 9h às 14h, a primeira feira de adoção de animais domésticos de 2024, no Campo de São Bento, em Icaraí. A Campanha de Adoção ‘Adotar É o Bicho’, que acontece por meio da Coordenadoria Especial de Defesa Animal (Ceda), completa 12 anos de existência e acumula uma linda história ligando bichinhos a lares adotivos.

Ao longo do dia, a população vai poder conhecer cães e gatos, adultos e filhotes, disponíveis para adoção responsável. O coordenador do Ceda, Marcelo Pereira, comentou sobre a importância da feira para a cidade.“Já estamos no décimo segundo ano de evento e, ao longo desse tempo, acompanhei milhares de cães e gatos serem adotados. É muito gratificante a realização desse projeto. O trabalho não fica só na adoção, também temos a conscientização das pessoas que frequentam nossos eventos. Dessa forma, garantimos que os bichinhos encontrem lares preparados para recebê-los”, compartilhou o coordenador.

A feira do próximo domingo no Campo de São Bento estará instalada próxima à entrada da Rua Gavião Peixoto. Os interessados em adotar um bichinho devem ser maiores de 18 anos e passarão por uma entrevista com um protetor responsável pelo animal. No processo, será necessário preencher o Termo de Adoção e apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

SERVIÇO:

Campanha “Adotar É O Bicho”

Data: Domingo, dia 10 de março de 2024

Horário: 9h às 14h

Evento gratuito

Local: Campo de São Bento, próximo à entrada da rua Gavião Peixoto - Icaraí, Niterói