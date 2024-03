Evento na CLIN: celebração pelo Dia Internacional da Mulher - Divulgação/Ascom

Publicado 09/03/2024 08:29

Niterói - Na última sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a Companhia de Limpeza de Niterói preparou uma homenagem especial às suas funcionárias. De forma descentralizada, a comemoração aconteceu na sede, com representantes dos setores, e nos Distritos de Limpeza Urbana.

Na programação, vídeo sobre o feminino com destaque às profissionais da Empresa, mensagem do presidente da CLIN, palestra, lanche especial e brindes, como sachê com escalda-pés relaxante.

Luiz Carlos Fróes, presidente da CLIN, que abriu a homenagem na sede, falou sobre a importância do tributo: “é muito importante as atividades realizadas na sede e nos distritos para as mulheres, reconhecendo que são exemplo de garra, de luta, de força e de perseverança. Parabenizo todas as mulheres, que fazem a diferença aqui na Companhia, em suas casas. Elas devem poder ocupar o lugar que querem e que merecem”, disse. Ele destacou, ainda, a homenagem às mulheres que aconteceu na Sala Nelson Pereira dos Santos: “a nossa homenageada lá, que foi escolhida para representar, foi a Tânia, que é uma mulher que tem vinte anos de CLIN. Hoje, ela trabalha no viveiro, no plantio, mas não para aí. A família dela é realmente uma família CLIN. Ela, as duas filhas e o marido trabalham aqui. Fiquei emocionado. Pudemos perceber como a Prefeitura está engajada em ter a mulher à frente”, frisou.

Na sede, aconteceu a roda de conversa com a Dra Thereza Cypreste, mastologista, sobre saúde da mulher, que destacou a importância do bate-papo sobre o tema: “há alguns anos eu venho aqui para falar deste assunto e fiquei muito lisonjeada em receber o convite para ser madrinha desse projeto de educação continuada. Vemos uma necessidade muito grande de informação. As pessoas prestam atenção, tiram dúvidas. Isso é muito legal. Vou fazer cinquenta anos de formada. Então, antigamente não tinha mastologia. Tinha ginecologista que estudava mama e foi o que eu fiz. Fico à vontade para falar de hormônio porque eu venho do mundo do hormônio”, explicou.

“Hoje trouxemos este tema de saúde especialmente para a mulher e passaremos a ter um ciclo mensal de palestra, que faz parte da Escola CLIN de Capacitação e Formação com temáticas diversas de prevenção em geral, englobando felicidade, saúde mental, HIV, segurança no trânsito, entre outros, com palestrantes diversos. A doutora Thereza foi quem nos provocou a ter o ciclo, então ela é a madrinha”, afirmou Fabielle Guimarães, responsável pelo Serviço Social da CLIN.

A ginecologista Marta Pinho foi convidada também a falar a respeito de câncer, prevenção, entre outros cuidados que toda mulher deve ter. “Foi um momento muito relevante. Dúvidas surgem o tempo inteiro. A importância da mulher se valorizar, se conhecer, ter o autocuidado. Olhar para si. Ela tem que estar bem fisicamente e mentalmente, sem esquecer de frequentar o médico, além de fazer os exames de rotina. Achei muito bom a CLIN ter esta preocupação. A palestra acende esta luz, de se cuidar por dentro e por fora”, disse.

A psicóloga Ana Cristina Fróes conversou com as mulheres no encontro e enfatizou a luta de todas, que buscam por seus direitos, que muitas vezes cuidam mais de outras pessoas do que de si próprias, a necessidade de procurar ajuda quando estiver mal em uma relação, entre outras questões. “Acho importantíssimo que continue este projeto educação CLIN. Já participei de algumas palestras aqui e a adesão é sempre ótima. É um caminho para frente, com uma educação continuada. Parabéns para a CLIN”, pontuou.

As espectadoras participaram, assistiram a um vídeo motivacional, tiraram dúvidas e elogiaram a iniciativa. “eu gostei muito deste evento. Foi bem informativo. A nossa rotina é intensa, então, tem pouco momento para esclarecimentos. Quando a empresa favorece a gente neste tipo de projeto, é muito bom. Há vezes que parece que estamos no nosso mundinho, aí a gente é chamada para uma outra realidade de informação, de interação. Para mim, foi excelente”, finalizou Daniele Menezes, funcionária da reciclagem.