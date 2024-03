Moeda Social Arariboia: pagamento será feito nesta segunda-feira - Reprodução/Internet

Moeda Social Arariboia: pagamento será feito nesta segunda-feiraReprodução/Internet

Publicado 11/03/2024 12:08

Niterói - O pagamento do mês de março da Moeda Social Arariboia, programa de transferência de renda da Prefeitura de Niterói, será realizado nesta segunda-feira (11). O benefício criado há dois anos pela prefeitura é uma das ações municipais no combate às desigualdades sociais e terá um aumento de 5% em relação a quantia paga até fevereiro. O investimento do município por mês no programa de transferência de renda permanente é de R$ 16,5 milhões.

Os beneficiários da Moeda Social Arariboia são famílias cadastradas no CadÚnico que se enquadram na definição de vulnerabilidade social de acordo com a faixa de renda. O valor do benefício varia conforme o número de membros da família. O valor inicial, para o primeiro membro, passou para 308 Arariboias. A partir daí, há um valor adicional de 112 Arariboias para cada membro da família (até 6 pessoas). O valor máximo, por família, pode chegar a 868 Arariboias para as que têm até seis ou mais membros. O programa atende a 37 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza em Niterói.

"A Moeda Social Arariboia é um importante instrumento para o desenvolvimento econômico e social das comunidades e para a promoção de meios para a erradicação da pobreza e a geração de emprego e renda para as camadas mais vulneráveis. Houve o aumento no custo da cesta básica no Estado do Rio no último ano e o reajuste é uma forma de adequar o valor do benefício à realidade do custo da alimentação, que corresponde a quase 80% do uso do da Moeda Arariboia pelas famílias", aponta o secretário de assistência social e economia solidária, Elton Teixeira.

Com 37 mil famílias beneficiadas, a Moeda Arariboia tem impacto na vida de cerca de 90 mil pessoas em Niterói. O programa busca ampliar a geração de novos empregos e aumentar a renda dos comerciantes, empreendedores e prestadores de serviços cadastrados por toda a cidade. A Moeda Arariboia já injetou mais de R$ 200 milhões na economia de Niterói nos mais de 5,7 mil comércios cadastrados e aptos a aceitarem pagamento em Arariboia.

A Moeda faz parte do Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social de Niterói que tem, entre seus objetivos, o combate às desigualdades sociais e a possibilidade de se produzir e consumir dentro de um bairro ou município. Os comerciantes e prestadores de serviços também são foco da Moeda Social já que a moeda só é válida na cidade e grande parte dos beneficiários em vulnerabilidade social vivem nas regiões periféricas.