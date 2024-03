Obras: duas escolas da cidade estão com modernização chegando na reta final - Divulgação/Ascom

Niterói - O ex-prefeito de Niterói e atual secretário executivo do município, Rodrigo Neves, e o secretário municipal de educação e presidente da Fundação Municipal de Educação, Bira Marques, vistoriaram nesta segunda-feira (11) as obras das duas escolas que serão inauguradas entre abril e maio. As Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) de Jurujuba e da Ponta d'Areia fazem parte do processo de expansão da Rede Municipal de Educação e irão ampliar em 260 o número de vagas na Educação Infantil.

A UMEI de Jurujuba será inaugurada no início de abril, trazendo 140 novas vagas para a cidade de Niterói. A unidade está em fase final das obras, com a execução de serviços de acabamento, elétrica, pintura, instalação de louças e metais. A unidade terá salas de aula com acessibilidade, estrutura adaptada a padrões de sustentabilidade, placas de energia solar, elevador, sala de multimeios e muito mais.

Rodrigo Neves destacou que, nos últimos 10 anos, foram construídas 26 novas escolas e a valorização profissional foi tratada como prioridade. "Essas obras são muito importantes. São sonhos que estão saindo do papel. Mais duas unidades estão na reta final das obras e, com isso, vamos avançando. Nos últimos 10 anos, construímos um recorde de escolas, com 26 novas unidades. Fizemos um plano de valorização dos profissionais da educação, que é o melhor plano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, e continuamos trabalhando por escolas de qualidade e ensino de excelência. A Prefeitura tem compromisso de vida, de política pública, de garantir que todas as crianças tenham uma escola de qualidade. Investir em educação é prioridade", declarou Rodrigo Neves.

A UMEI da Ponta d'Areia também está em fase final. A nova unidade ficará pronta entre fim de abril e o início de maio, e terá 120 vagas para a Educação Infantil.

Segundo o secretário Municipal de Educação, Bira Marques, além destas unidades mais três serão inauguradas, gerando, no total, cerca de mil novas vagas para a Rede."Temos trabalhado bastante para expandir ainda mais a nossa rede. Mais de mil crianças já começaram, a partir de hoje, a fazer suas matrículas nas nossas escolas municipais e no programa Escola Parceira. Não vamos parar até ofertar o número de vagas necessárias para que nenhuma criança fique fora da escola", pontuou Bira.

Além destas duas unidades, está sendo construída uma UMEI no Fonseca, e a Escola Municipal Fagundes Varella, no Engenho do Mato, que vai oferecer vagas em tempo integral para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. A Educação Niterói ainda vai inaugurar, em abril, um centro de treinamento para os Jogos Escolares de Niterói (JEN). A ideia é fortalecer a participação da Rede Municipal de Educação na competição, além de oferecer um treinamento de alta performance para formar futuros atletas. O espaço ainda irá abrigar uma UMEI, com 250 vagas para a Educação Infantil. E tem mais: o centro também será um polo de tecnologia e conhecimento, com clube de robótica, de matemática e ciências para investir na garotada, e um centro de formação continuada para os profissionais de educação de Niterói.