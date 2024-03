Doutora Francine Cruz: palestra na Sala Carlos Couto - Divulgação/Ascom

Publicado 19/03/2024 08:11

Niterói - A Sala Carlos Couto recebe nesta terça-feira (19), às 18 horas, o evento “Vivamente Feminina: conectando mulheres à saúde”. Será uma noite inspiradora de saúde, bem-estar e autoconhecimento sobre o universo íntimo da mulher.

Dra. Francine Cruz, renomada fisioterapeuta com especialização em Fisioterapia pélvica, oncologia, saúde da mulher, Dermatofuncional, entre outras, traz uma apresentação cativante e envolvente intitulada, VivaMente Feminina - Conectando Mulheres à Saúde. Acompanhada por talentosas convidadas, como Dra. Silvia Secoli, fisioterapeuta, especializada em saúde da mulher, Dermatofuncional, empreendedora, CEO & Founder do projeto Mulher+. Dra. DanielaSelano, ginecologista e obstetra, coordenadora do setor Obstetrícia do hospital CHN. Dra Marcely Quirino, psicóloga, responsável pelo setor de psicologia do Hospital CHN.

Francine promete uma noite inesquecível repleta de informação, autoconhecimento, autoestima e bem-estar. Destaques: Fisioterapia Pélvica, Estética Íntima, Saúde da mulher, Reposição hormonal, Laser ginecológico e Saúde mental.

SERVIÇO

Evento: Vivamente Feminina: conectando mulheres à saúde | Palestra para Mulheres sobre saúde feminina

Data: 19 de março (terça-feira)

Horário: 18 horas

Entrada: Ingressos na plataforma Sympla

Local: Sala Carlos Couto

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói

Telefone de contato: (21) 3628-6908