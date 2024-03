Marcio Cataldi e Larissa Haringer: lançamento de livro na Sala Carlos Couto - Divulgação/Ascom

Marcio Cataldi e Larissa Haringer: lançamento de livro na Sala Carlos Couto Divulgação/Ascom

Publicado 19/03/2024 08:33

Niterói - Marcio Cataldi e Larissa Haringer lançam o livro de ficção cientíca, “As Crônicas do Clima: Descobrindo o Livro de Gaya – Volume 1”, na próxima quinta-feira (21), às 18h, na Sala Carlos Couto.

A edição conta a estória de Lorenz e Rachel, dois jovens e corajosos estudantes, e embarque com eles em uma aventura épica, cheia de ação, surpresas e criaturas incríveis, em busca do equilíbrio do clima do planeta e, principalmente, do resgate da nossa humanidade.

O autor Marcio Cataldi é meteorologista, com mestrado e doutorado na área de Engenharia. É professor da Universidade Federal Fluminense e atualmente está como pesquisador visitante na Universidade de Múrcia, na Espanha. Tem cerca de 150 artigos publicados entre revistas e congressos. Já Larissa Haringer é engenheira ambiental com mestrado em Engenharia de Biossistemas. Atuou em diversas empresas e projetos sociais no Brasil e na Espanha, sempre na área ambiental, buscando estreitar relacionamentos e diálogos entre empresas, academia e sociedade.

SERVIÇO

Evento: Lançamento do livro “As Crônicas do Clima: Descobrindo o Livro de Gaya – Volume 1” | Gênero: Ficção científica, infanto-juvenil, conteúdo acadêmico, aventura, extraordinário.

Data: 21 de março (quinta-feira)

Horário: 18 horas

Valor: Entrada franca

Local: Sala Carlos Couto

Endereço: Rua XV de Novembro, 35, Centro, Niterói

Telefone de contato: (21) 3628-6908