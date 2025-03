Niterói: programa é parceria entre o município e a Universidade Federal Fluminense (UFF) - Divulgação

Niterói - O Programa de Alfabetização, Leitura, Autoria e Valorização das Redes de Aprendizagens, o P.A.L.A.V.R.A., está sendo ampliado em Niterói. Neste ano, além dos professores do 1º ano, o programa também terá a participação dos professores do 2º ano, com o objetivo de potencializar ainda mais a alfabetização na perspectiva discursiva. A parceria da Secretaria Municipal de Educação de Niterói com a Universidade Federal Fluminense (UFF) iniciou os encontros formativos de 2025 nesta quarta-feira (19) com os professores de 1º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação.

O primeiro encontro aconteceu no Centro de Formação Darcy Ribeiro, no Barreto, com os professores do 1º ano, que foram separados em dois grupos, nos turnos da manhã e da tarde. Também participaram os bolsistas do programa que estão atuando nas turmas do 1º ano. Para os professores do 2º ano, os encontros começam no dia 26 de março.



Os próximos encontros vão acontecer sempre às quartas-feiras, quinzenalmente, de forma intercalada, no Centro de Formação Darcy Ribeiro. Através dos encontros, os profissionais poderão desenvolver atividades em sala de aula para incentivar a alfabetização discursiva, promovendo autonomia e desenvolvendo habilidades essenciais para preparar os estudantes para o futuro.



"Esse programa representa um avanço significativo na nossa política educacional, pois alia formação continuada de qualidade para os nossos professores com um suporte acadêmico nas escolas. Com essa iniciativa, garantimos que nossos estudantes tenham acesso a um ensino mais qualificado e alinhado às suas necessidades", destacou o secretário municipal de Educação, Bira Marques.



Para a professora Jessica Natarelli, da Escola Municipal Professor André Trouche, no Barreto, essa é uma oportunidade única para trocar saberes e aperfeiçoar as práticas em sala de aula.



"Hoje foi o nosso primeiro encontro e tivemos um compartilhamento de ideias com outros professores que também atuam no ciclo de alfabetização. Além da presença de professores da UFF. Acho que esse projeto tem muito a agregar no nosso processo de ensino e aprendizado em sala de aula, principalmente em relação a uma alfabetização mais crítica, dialógica e discursiva", destacou Jessica Natarelli. Já a professora Amanda Figueiredo, da Escola Municipal Professora Maria Ângela Moreira Pinto, em São Francisco, conta que está muito animada para o ciclo de formações. "Estou aqui com muitas expectativas para esse programa. Sou recém-chegada na Rede e encontrei aqui uma oportunidade enorme de aprendizado. Acredito que o P.A.L.A.V.R.A. tem muito a agregar nas nossas práticas. Já tive essa partilha com colegas que participaram no ano passado, e estou muito animada, com muitas expectativas positivas", disse Amanda Figueiredo.

Sobre o P.A.L.A.V.R.A. - O objetivo do P.A.L.A.V.R.A. é potencializar os processos de aprendizagem para superar as marcas causadas pela pandemia da Covid-19 e conta com investimentos de aproximadamente R$ 7 milhões. Além das formações dos professores da rede com docentes da UFF, a iniciativa viabiliza que estudantes de graduação, doutorado e pós-doutorado da universidade ganhem uma bolsa, paga pela Prefeitura de Niterói, para atuar nas escolas da Rede Municipal em apoio aos professores. A principal meta do programa é fortalecer ainda mais a relação entre a gestão pública e a universidade, aprimorando estratégias pedagógicas para fortalecer a perspectiva discursiva da alfabetização, baseada na interação social e no desenvolvimento do pensamento crítico das crianças.