Niterói: Criminoso foi detido após usar cartão da vítima ao tentar fazer compras em loja - Divulgação

Niterói: Criminoso foi detido após usar cartão da vítima ao tentar fazer compras em loja Divulgação

Publicado 24/03/2025 08:13

Niterói - Um suspeito de assalto foi preso, no sábado (22), com ajuda do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). A equipe da Guarda Civil Municipal, que fazia o patrulhamento ostensivo, foi procurada por um homem que relatou ter sido furtado em uma padaria, na Praça do Rink.

Após o relato das características do suspeito, os agentes solicitaram o monitoramento pelas câmeras do Cisp, que constatou a movimentação do criminoso pelo Centro, onde fez compras numa loja com o cartão de crédito da vítima. O grupo operacional foi acionado e as demais guarnições ficaram em alerta; em poucas horas, o assaltante foi localizado e capturado, na saída da Praça do Rink. O rapaz usava as roupas identificadas nas imagens da câmera da loja e portava os cartões furtados da vítima.

Na delegacia, foi constatado que o suspeito já era fichado por tráfico de drogas. O indivíduo foi detido e está à disposição do Tribunal de Justiça.