Nabisi: artista mistura beats eletrônicos com musica brasileira de maneira peculiar. Apresentação acontece no evento DOM, dia 27, na CantareiraDivulgação

Publicado 24/07/2025 09:03 | Atualizado 24/07/2025 09:41

Niterói - Crescem os movimentos de música autoral em Niterói, como previu a reportagem de junho passado, publicada pelo O DIA noticiando o Aurora Fest. Desta vez surge no calendário de eventos da cidade o DOM - Domingos Autorais, dedicado aos novos talentos da música niteroiense que componham suas próprias letras e melodias, com isso marcando o espaço de resistência para inclusão de artistas em fase de desenvolvimento, e também os antenados com as tendências sociais como os não-binários, trans, LGBTQIAP+ e inovadores em geral. E o próximo domingo (27) marca a estreia do evento, que será na Cantareira, mais especificamente no Treze Arte Bar, que fica ali na praça.



Chegando à cena noturna de Niterói com uma proposta ousada e envolvente, o Treze é um espaço que combina alta coquetelaria, experiências gastronômicas com defumação, uma galeria de arte rotativa e um ambiente retrofuturista que desafia o tempo e os sentidos.



Inspirado em projetos como Tiny Desk e Sofar, DOM é um espaço pra quem ama música ao vivo, sons autorais e aquele clima intimista que só um domingo bem vivido pode oferecer. O foco é quem curte descobrir artistas novos e se conectar com música de verdade, ao vivo, vivenciando a experiência do rolê.



As atrações de estreia são Sudano, que já está em seu décimo single com referências emo, som intenso, letras fortes e urgentes -- lançamento do selo niteroiense de profissionalização de novos artistas, Astronauta Discos, há 25 anos na atividade -- e a cantora e compositora Nabisi, que apresenta o show Mínimo Necessário, com a bem feita e instigante união da música brasileira com beats eletrônicos. Nabisi já tem vasta experiência no underground da cidade, tendo sido vocalista da banda Shark nos anos 2010.



MÚSICA AUTORAL - A cidade de Niterói respira música. Aqui foi a sede da Rádio Fluminense FM, A Maldita, que lançou na indústria artistas como Paralamas do Sucesso, Engenheiros do Hawaii, Legião Urbana, Capital Inicial, Biquini Cavadão e o cantor e compositor Celso Blues Boy, entre outros. Retrocedendo ainda mais, a cidade foi palco de festivais juvenis que abrigavam, nos anos 70, os iniciantes Dalto, Marcos Sabino, Chiquinho Aguiar, Cassio e Cristina Tucunduva, Antônio Quintella e Byafra. Antes, ainda, foi palco dos primeiros passos do grande pianista e maestro Sérgio Mendes. Isso sem falar no maior contrabaixista do mundo, Arthur Maia; no baterista incrível Claudio Infante; no seu xará pop Claudio Zolli; também são daqui Fernando Caneca e seu filho Canequinha, transitando entre Niterói e São Gonçalo, Renato e seu irmão Paulinho Roquete; sem falar em Heitor TP, que virou mundial ao entrar pra banda Simply Red; a cantora Gisela Peçanha, também letrista e compositora de suas músicas; indo mais pra frente vamos descobrir Speed Freaks e Gustavo Black Alien, que depois se agregaram ao Planet Hemp no meio dos anos 90; vamos achar Melim, Vanessa Rangel, executivos e produtores do mundo do disco, como Aloysio Reis e Mayrton Bahia; um sem numero de colaboradores da cadeia produtiva da música brasileira.



A música autoral de Niterói merece um grande festival, com curadoria especializada e muita visibilidade de marketing para, assim como no passado, glorificar o surgimento de novos artistas e germiná-los para conquistar o mundo.



SERVIÇO:



Evento: DOM - Domingos Autorais

Shows: Sudano || Nabisi

Local: Treze Arte Bar

Endereço: Praça Leoni Ramos, Cantareira, Gragoatá

Horário: 15h em diante

Preço: R$ 30 na hora

Ingressos antecipados no Sympla: