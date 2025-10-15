Theatro Municipal de Niterói: Beth Goulart encena Clarice Lispector - Divulgação

Publicado 15/10/2025 08:45

Niterói - O universo intenso de uma das maiores escritoras brasileiras do século XX vai tomar conta do Theatro Municipal de Niterói neste fim de semana. No sábado (18) e domingo (19), às 18h, o espetáculo “Simplesmente eu, Clarice Lispector”, dirigido e protagonizado por Beth Goulart, será encenado com entrada franca. A peça, em nova temporada desde março de 2025, marca as comemorações pelos 50 anos de carreira da atriz.

A montagem, dirigida e protagonizada por Beth Goulart, explora temas como amor, silêncio, solidão e o mistério da existência. As apresentações no Theatro Municipal são uma iniciativa da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, reafirmando o compromisso da cidade de apoiar e difundir projetos culturais de relevância nacional.

“É uma honra para a nossa cidade receber essa peça tão especial, acessível a todos. A cultura é um pilar fundamental do desenvolvimento humano e social, e Niterói tem investido para que ela esteja cada vez mais presente na vida das pessoas", diz o prefeito Rodrigo Neves.

A secretária das Culturas de Niterói, Julia Pacheco, destaca a importância de trazer à cidade um espetáculo como “Simplesmente eu, Clarice Lispector”.

“Projetos como esse não só celebram a trajetória de grandes artistas como Beth Goulart e Clarice, mas também fortalecem um teatro feminino e projetam Niterói como um polo de cultura viva, inclusiva e acessível, garantindo, assim, o direito à cultura", afirma ela.

No palco, Beth Goulart dá corpo e voz a Clarice Lispector e a quatro personagens que, segundo a atriz, representam diferentes facetas da escritora. O resultado é uma interpretação intensa e sensível. Para o monólogo, a artista passou dois anos mergulhada em uma extensa pesquisa, construindo a narrativa a partir de trechos de entrevistas, depoimentos e correspondências.

“Clarice falava sobre o amor maternal, o relacionamento, o amor a Deus, à natureza, ao próximo. Escolhi esse viés para apresentá-la ao público”, conta a atriz.

O espetáculo também incentiva a leitura, promovendo sorteios de livros de Clarice Lispector ao fim de cada sessão. A montagem tem trilha sonora original de Alfredo Sertã, iluminação de Maneco Quinderé, direção de movimento de Márcia Rubin, preparação vocal de Rose Gonçalves, cenário de Ronald Teixeira e Leobruno Gama, supervisão artística de Amir Haddad, criação de vídeo e fotos de Fabian, figurino de Beth Filipecki e visagismo de Westerley Dornellas.

Premiada nas categorias de “Melhor Atriz” (Shell, APTR, Revista Contigo e Qualidade Brasil) e “Melhor Espetáculo” (Qualidade Brasil), “Simplesmente eu, Clarice Lispector” reafirma o diálogo da obra da escritora com o presente. A cada sessão, o público é conduzido por uma jornada que mistura depoimentos, correspondências e trechos da obra de Clarice, revelando sua força criativa e sua busca existencial.

Desde a estreia em 2009, “Simplesmente eu, Clarice Lispector” já percorreu centenas de cidades, conquistando mais de 1,3 milhão de espectadores. Na temporada de 2025, mais de 3.500 estudantes assistiram à montagem, reunindo gerações de espectadores entre 12 e 80 anos.

Serviço:

“Simplesmente eu, Clarice Lispector,” de Beth Goulart.

Datas: sábado (18) e domingo (19).

Horário: 18h.

Local: Theatro Municipal de Niterói (Rua Quinze de Novembro 35, Centro).

Ingressos: Distribuição gratuita uma hora antes do início das sessões, na bilheteria do teatro. Sujeito a lotação.

Classificação: 12 anos.

Duração: 60 minutos.

Foto: Fabian