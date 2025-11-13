Niterói: Prefeitura marca presença no maior evento de inovação urbana do mundo - Reprodução

Publicado 13/11/2025 13:34

Niterói - A Prefeitura marcou presença no maior evento de inovação urbana do mundo. O secretário Executivo de Niterói, Felipe Peixoto, e o coordenador de Governo Digital e Relacionamento com o Cidadão, Fernando Stern, representaram a cidade no Smart City Expo World Congress, realizado em Barcelona.

No painel “Smart City Expo e Tomorrow Editions Abroad: Uma Conversa Global ao Longo do Ano”, Felipe Peixoto compartilhou as experiências e avanços de Niterói na agenda da Economia Azul, ressaltando a preparação da cidade para a 2ª edição do Tomorrow Blue Economy, que será realizada nos dias 26 e 27 deste mês, no Caminho Niemeyer. Já Fernando Stern representou o município na mesa “Multilateralismo Local: Priorizando o Bem-Estar e o Cuidado em Tempos Digitais”, ao lado de Ana María Aljure Reales, Secretária de Cidades de Barranquilla, e de representantes da Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), rede internacional que promove cooperação e inovação entre cidades. O debate abordou temas de inovação, bem-estar e participação cidadã em tempos digitais.



Stern também se reuniu com Toni Hernández, diretora de Participação Social da Prefeitura de Barcelona, referência mundial em governança colaborativa, e visitou o Canòdrom, centro de inovação democrática, para troca de experiências sobre participação digital e plataformas urbanas. Ele ainda participou de uma reunião com o Observatório Internacional de Democracia Participativa (OIDP), fortalecendo o relacionamento com a rede e iniciando tratativas para que Niterói sedie o Encontro Mundial do OIDP em 2027.