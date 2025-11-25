Niterói: Jourdan Amóra, de A Tribuna, é um dos homenageados pelo bloco carnavalesco Filhos da PautaReprodução
Desfile Oficial histórico - No plano de execução do Filhos da Pauta, está prevista também a volta dos desfiles oficiais, interrompidos há oito anos, por conta de um processo de revitalização, que se reverteu a encontros eventuais, e que que continuaram a não acontecer em função da chegada da pandemia do coronavírus, a partir de 2020.
Desfile oficial - O planejamento dos integrantes do Filhos da Pauta é fazer o desfile no Centro de Niterói, no dia 7 de fevereiro, na mesma época da apresentação oficial das escolas de samba da cidade, com os parentes dos onze homenageados, integrantes, e outros sambistas convidados, além de Nego no microfone principal. O evento é considerado histórico, pois vai marcar os 40 anos de existência do bloco, no ano de 2026. Ainda no Carnaval de 2026, as atividades do Filhos da Pauta terminam com outra roda de samba, também na Praça Betty Orsini, no primeiro domingo após o Carnaval, em 22 de fevereiro.
Enredo - O trabalho de desenvolvimento do plano de Carnaval e o enredo, que foram bem vistos pelos jornalistas que atuam na Grande Niterói e por gestores públicos, começou a ser idealizado no mês de abril de 2025, logo após o término do Carnaval de 2025. A execução do plano incluiu a localização dos parentes de todos os homenageados.
O jornalista, compositor, e músico, Sérgio Soares, lembra que foi necessário fazer mudanças de última hora, nesse mês de novembro, por conta da passagem do diretor de A Tribuna, Jourdan Amóra, exatamente por causa dos grandes serviços prestados por ele, por sua atuação na imprensa, que incluiu a resistência contra a ditadura militar e a prática do jornalismo voltada, principalmente, ao povo e aos mais necessitados. "O trabalho foi realizado com muita emoção, onde os jornalistas ligados ao Carnaval produziram o tema. Familiares dos homenageados nos mandaram fotos antigas deles, e que nos motivaram ainda mais a tocar o projeto de homenagem", afirmou Sérgio Soares.
Música - Os integrantes do Filhos da Pauta elaboraram o enredo de forma muito original - compuseram o hino oficial e a partir da letra música, idealizaram toda história envolvendo os onze notáveis. No enredo, esses 'notáveis', ao saberem, no céu, da volta dos desfiles do Filhos da Pauta, em 2026 não apenas têm 'autorização divina', para voltar e participar da festa, como também recebem a 'ajuda' do padroeiro da cidade, São João, e do fundador da antiga capital, o índio Araribóia, também símbolo do pavilhão do Filhos da Pauta', que tem cores vermelha e branca.
Graças a ajuda dos gestores públicos voltados ao Carnaval, o Filhos da pauta conseguiu voltar às atividades. Para a reativação do Filhos da Pauta, houve uma ampla reforma administrativa, a agremiação tem alvará de funcionamento e todas as certidões negativas de débito nas esferas municipal, estadual e federal em dia.
