Niterói: Iniciativa apoia cidades brasileiras na criação de políticas públicas - Reprodução

Niterói: Iniciativa apoia cidades brasileiras na criação de políticas públicasReprodução

Publicado 04/12/2025 12:38

Niterói - A cidade de Niterói foi uma das 12 cidades selecionadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para participar da etapa de capacitação da segunda edição do Desafio Visão Zero BID 2025, iniciativa que apoia cidades brasileiras na criação de políticas públicas capazes de reduzir mortes e lesões no trânsito. A proposta segue os princípios dos Sistemas Seguros e coloca a proteção dos usuários mais vulneráveis como eixo central da mobilidade urbana.

A escolha de Niterói se deve ao projeto apresentado pela NitTrans, chamado Segurança Viária Sustentável no Município de Niterói. A iniciativa tem como foco reduzir, de forma sistêmica, os sinistros nas vias urbanas mais críticas da cidade. O projeto utiliza a metodologia internacional iRAP, que classifica trechos viários com base em critérios de segurança para motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas, em uma escala de 1 a 5 estrelas.

O trabalho envolve um levantamento detalhado da infraestrutura das vias selecionadas, segmentação dos trechos conforme o nível de segurança, identificação de pontos críticos e fatores de risco e elaboração de um portfólio de intervenções de baixo custo e alto impacto. A proposta também inclui estimativas de custo-benefício, alinhando cada ação aos resultados esperados na redução de sinistros.

A capacitação oferecida pelo BID começa em 2026 e terá módulos sobre gestão de riscos, desenho de vias seguras, inteligência de dados, tecnologia aplicada à fiscalização e incentivo à mobilidade ativa. A ideia é apoiar os municípios na construção de políticas estruturadas, técnicas e sustentáveis.

Para o presidente da Nittrans, Nelson Godá, a seleção mostra que a cidade está no caminho certo. "Niterói vem investindo em educação para o trânsito, coleta de dados, melhorias de infraestrutura e ações de prevenção. O projeto apresentado reflete esse compromisso. A participação no programa fortalece políticas já em andamento e abre espaço para novas soluções baseadas em evidências", reforçou Nelson Godá.

Com a inclusão no Desafio Visão Zero, Niterói passa a integrar um grupo de cidades brasileiras que vão aprofundar estudos e desenvolver estratégias de segurança viária ao longo de 2026. A seleção coloca o município em posição de destaque e reafirma o compromisso com uma mobilidade mais segura, acessível e humana.

