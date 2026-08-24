Niterói: ação é conduzida pela dupla de moradores brincantes Alessandra Prandi e Ricardo Gonçalves, a Ale e o Ri, que vivem no veículo e viajam por todo o Brasil - Lucas Bismarck/Divulgação

Niterói: ação é conduzida pela dupla de moradores brincantes Alessandra Prandi e Ricardo Gonçalves, a Ale e o Ri, que vivem no veículo e viajam por todo o BrasilLucas Bismarck/Divulgação

Publicado 24/08/2026 08:40

Niterói - Uma casa com rodas, um baú de livros e dois moradores que contam histórias por onde passam: assim é Casinha Viageira, projeto que já percorreu diferentes regiões do Brasil e que chega pela primeira vez ao Rio de Janeiro na circulação chamada “Andanças Fluminenses”. Entre 9 e 21 de setembro de 2026, a casinha estacionará em cinco municípios do Estado, em oito apresentações, abrindo as portas, estendendo os livros pelo chão e convidando crianças, famílias e vizinhanças inteiras a embarcar numa viagem entre livros e histórias. A atividade é gratuita

Conduzida pela dupla de moradores brincantes Alessandra Prandi e Ricardo Gonçalves, a Ale e o Ri, que vivem no veículo e viajam por todo o Brasil, a ação contará com contação de histórias, mediação literária e uma biblioteca ambulante, para crianças e famílias embarcarem nesta viagem lúdica pelo saber. O projeto é realizado em integração com outros coletivos culturais e fazedores de cultura do estado do Rio de Janeiro.



Cada apresentação da Casinha Viageira é pensada não só para as crianças, mas para mães, pais, avós, tios e vizinhos que queiram compartilhar um momento com as histórias e com os livros. A ação se desenrola em chegança brincante (cantigas, parlendas e jogos que convidam o público a entrar na brincadeira), contação de histórias (um conto da tradição oral do Brasil ou de outros países, com figurino, objetos cênicos e trilha sonora), ocupação literária (onde o público pode conhecer melhor a biblioteca móvel montada do lado de fora da casa, com livros dispostos em estantes, esteiras e baús) e encerramento brincante, quando a dupla retoma cantigas para fechar o encontro.

"A experiência foi pensada para toda a família! Apesar do apelo infantil, queremos promover encontros com os livros. A última parte é uma breve visita ao nosso veículo. Como muitas pessoas têm curiosidade de saber como se vive dentro de um motorhome, fazemos um breve tour com os participantes, para que conheçam de pertinho como é a vida na Casinha Viageira", conta Ale.

O acervo da biblioteca móvel reúne pouco mais de cem títulos escolhidos a dedo pela companhia, com curadoria que prioriza diversidade e qualidade: autores brasileiros e internacionais, formatos sensoriais e acessíveis, livros de imagem, literatura indígena e africana. Para a dupla, cada exemplar carrega um compromisso. "Não abrimos mão da atenção em tudo que diz respeito aos livros, porque sabemos que às vezes é o primeiro contato de muita gente com eles. Só faz parte do acervo aqueles títulos que são verdadeiramente valiosos para nós, livros que realmente gostamos!", diz Ri.

A Cia Doispralá Doispracá viaja por todo o país e a dupla está ansiosa para estrear no Rio de Janeiro. "Para nós, a Casinha Viageira nasceu de um sonho: de andar por todo o país espalhando arte e cultura por todos os cantos e, inclusive, acessar regiões com poucos ou nenhum aparelho cultural. Hoje somos um Ponto de Cultura Itinerante, e carregar nossa própria casa para essas localidades nos permite promover espetáculos e oficinas em espaços fechados ou abertos, públicos ou privados, além de viver e entender um pouquinho da rotina diária das cidades onde estamos parados. Levar a arte para lugares diferentes é uma grande liberdade e nos engrandece muito como pessoas e artistas", conclui Ale.

O Projeto Casinha Viageira - Andanças Fluminenses conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e da Secretaria Especial de Integração Metropolitana-SEIM, através do programa Integrario.

SOBRE A CIA DOISPRALÁ DOISPRACÁ:



A Cia Doispralá Doispracá, formada por Alessandra Prandi e Ri Gonçalves, atua desde 2018 com teatro, contação de histórias, literatura e cultura das infâncias. A companhia desenvolve espetáculos, intervenções literárias, oficinas e ações de mediação de leitura, criando experiências que aproximam arte, brincadeira e tradição oral. Ao longo de sua trajetória, participou de importantes projetos, festivais e circuitos culturais, com destaque para ações em parceria com SESC, SESI, Museu de Arte do Rio e Doutores da Alegria, além da participação na Bienal Mineira do Livro e na LER- Festival do Leitor e FLIP – Festa Literária Internacional de Paraty. Entre seus principais projetos estão Histórias Brincantes, Realejo de Histórias e Casinha Viageira, iniciativa que reúne literatura, histórias e brincadeiras em uma casa sobre rodas. Reconhecida como Ponto de Cultura Itinerante, a companhia atualmente percorre diferentes territórios com o propósito de levar arte, cultura e literatura para crianças, famílias e comunidades, transformando cada parada em um novo espaço de encontro e imaginação.



FICHA TÉCNICA:



Projeto: Casinha Viageira

Realização e concepção: Cia Doispralá Doispracá

Artistas: Alessandra Prandi e Ri Gonçalves

Parceria: Lona na Lua, Clac-Arte e Cultura, Ponto de Cultura Azul de Saturno,

Movimento Leitura e Arte, Estação Skate, Faróis Acesos, Instituto de Arte Tear e Bibliomala.

Linguagens: Contação de histórias | Literatura |Brincadeiras | Mediação de leitura |

Formato: Projeto artístico-literário itinerante

Classificação etária: Livre

Público: Crianças, famílias e público de todas as idades

SERVIÇO:



Casinha Viageira — Andanças Fluminenses

Livre. Grátis.



9/9 - Tanguá - Com Lona na Lua - 9h



10/09 - Rio Bonito - Com Lona na Lua - 10h



12/09 - Niterói (Praça Vital Brasil) - Com Clac Arte e Cultura - 10h



12/09 - Maricá - Com Ponto de Cultura Azul de Saturno - 17h



13/09 - Inhaúma/RJ - Com Movimento Leitura e Arte e Estação Skate — 14h30



19/09 - Grajaú/RJ (Casa Sol) - Com Faróis Acesos - 10h30



20/09 - Tijuca/RJ (Praça Xavier de Brito) - Com Instituto de Arte Tear - 10h



21/09 - Manguinhos, RJ (Creche FioCruz) - Com Bibliomala - 9h

