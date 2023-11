Vistoria que culminou com a interdição da cachoeira foi feita a pedido do Ministério Público - Reprodução Redes Sociais

Publicado 15/11/2023 19:54

A Secretaria Municipal de Defesa Civil interditou a famosa Cachoeira Indiana Jones, na localidade de Boa Esperança, no distrito de Lumiar. Uma placa foi afixada no local nas proximidades da cachoeira informando sobre o risco geológico e da interdição desse ponto turístico natural de Boa Esperança.

A interdição atende a uma solicitação do Ministério Público e foi efetivada após vistoria da Defesa Civil por motivo de descalçamento com tombamento de rochas no trecho do ‘cânion’ da cachoeira. Conforme boletim do órgão, o fato ocorre devido ao processo natural e geológico, pois suas juntas de alívio (descontinuidade) rompem no sentido horizontal e vertical do maciço rochoso, por ação de intemperismo, por raízes de vegetação em suas fraturas e pressões hidrostáticas, oriundas de variações térmicas da localidade, consequentemente gerando desconfinamento lateral das rochas, provocando queda livre do maciço rochoso.

Por ocasião da expedição do boletim, a Defesa Civil sugeriu o isolamento da área e a sinalização dos riscos geológicos da localidade, além de medidas estruturais de engenharia para mitigar o risco de queda e tombamento da rocha. O fato foi também comunicado à superintendência regional do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).