Presidente da Firjan destacou os investimentos na região de Nova Iguaçu e demais cidades da Baixada - Divulgação

Presidente da Firjan destacou os investimentos na região de Nova Iguaçu e demais cidades da BaixadaDivulgação

Publicado 27/08/2025 15:48

Nova Iguaçu - Apesar de cenário desafiador diante de juros altos no Brasil e sinalização de maior protecionismo por parte do governo dos Estados Unidos, os investimentos públicos e privados no estado do Rio de Janeiro podem alcançar R$ 534 bilhões até 2027. Do total, R$ 336 bilhões são de projetos em andamento e R$ 198 bilhões potenciais.

Os valores são apontados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), que elaborou o Panorama dos Investimentos, com recortes por setores e regiões fluminenses. De acordo com o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano, para a Baixada Fluminense, estão previstos R$ 12.335,2 bilhões de investimentos, direcionados para 116 projetos a serem executados em Nova Iguaçu e outros municípios.



“Estamos entregando um panorama completo dos recursos alocados em mais de mil investimentos. É mais uma contribuição que estamos dando para o planejamento e o desenvolvimento do nosso estado. Porém, temos que acompanhar a possibilidade de redução dos incentivos fiscais, conforme proposto pelo governo do estado, porque nesse caso ficaremos em desvantagem competitiva em relação aos outros estados e os investimentos e o desenvolvimento estarão ameaçados”, disse.



Do valor total direcionado para a Baixada, R$ 6,5 bi estão previstos para a implementação de 35 projetos em Duque de Caxias e região. Desse montante, a maior parte será destinada para a Indústria de Transformação (R$ 4,3 bi), o restante será distribuído para o Desenvolvimento Urbano (R$ 836,2 bi), Infraestrutura (R$ 683,9 bi), Energia (R$ 608,0 bi) e outros (113,9 bi), que correspondem a melhorias para estruturas voltadas à oferta de serviços públicos como Educação, Saúde e Segurança.



Para Nova Iguaçu e região, o investimento do triênio será para o desenvolvimento de 81 projetos, para os quais serão destinados R$ 5.793,3 bilhões. A Indústria de Transformação terá maior parte do valor (R$ 2,8 bi), seguida das áreas de Infraestrutura (R$ 2,4 bi), Desenvolvimento Urbano (R$ 252,4 bi). Para melhorias na oferta de serviços públicos nas áreas de Educação, Saúde e Segurança, estão previstos R$ 273,4 bi.