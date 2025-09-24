Reunião sacramentou início das obras do Batalhão da PM de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 24/09/2025 17:12

Nova Iguaçu - A licitação para contratar a empresa responsável pela construção do batalhão da Polícia Militar de Nova Iguaçu será realizada no dia 14 de outubro, conforme publicação no Diário Oficial. O anúncio foi realizado após uma reunião entre o presidente da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) e o deputado estadual Carlinhos BNH (PP).

O presidente da EMOP destacou a parceria para concretização da obra: “Parabenizo a tua competente ação, deputado, em torno desse equipamento tão importante para a cidade de Nova Iguaçu. E agradecimento ao governador Cláudio Castro por determinar à EMOP a execução do batalhão que o deputado tanto luta e se dedica”.

Embora seja considerada capital da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu é a única cidade da região que não tem o seu próprio batalhão. O que já teve se foi com a emancipação de Mesquita, em 1999.

O governador já liberou os primeiros R$ 5 milhões para a construção do batalhão da Polícia Militar de Nova Iguaçu. Cláudio Castro informou ainda que a intenção é inaugurar o batalhão em 2026.