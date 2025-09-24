Reunião sacramentou início das obras do Batalhão da PM de Nova IguaçuDivulgação
Licitação para obra do batalhão da PM de Nova Iguaçu já tem data
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP) cuidará da construção
Câmara de Nova Iguaçu homenageia Previni pela conquista do certificado de excelência em gestão
O presidente do Instituto, Eduardo de Oliveira, também homenageou a Câmara com a entrega de um diploma
Projeto 'A escola no legislativo iguaçuano' volta a funcionar
A iniciativa leva estudantes da nossa cidade a conhecerem de perto o funcionamento do Poder Legislativo
Nova Iguaçu tem o inverno mais frio do século
Dado foi levantado pelo departamento de Meteorologia da Secretaria Municipal de Defesa Civil
Prefeitura de Nova Iguaçu anuncia construção de pista para corrida e caminhada no bairro Carmari
A pista irá ocupar as laterais do canteiro central da Rua Quermesse, entre a Estrada Luiz de Lemos e a Rua João Venâncio de Figueiredo
Nova Iguaçu cria secretaria municipal voltada para a causa animal
Titularidade da pasta ficou a cargo de Marcelo Reis, que anteriormente respondia pela Assessoria Especial de Proteção ao Animal
Nova Iguaçu inaugura Clínica da Família Ivo Manoel Lopes em Austin
Unidade oferece serviços essenciais, como vacinação, promoção e prevenção da saúde
HGNI conquista selo nacional de segurança e se destaca entre os 53 hospitais públicos premiados no Brasil
Unidade passa a integrar um seleto grupo de 234 hospitais brasileiros certificados neste ano, sendo 181 da rede privada e 53 da rede pública
Nova Iguaçu ultrapassa 100 adoções de animais em 2025
Desde o início da campanha, em maio de 2023, já foram adotados quase 290 cães e gatos
