Amazon promove um festival de ofertas em roupas de frio por tempo limitado - Reprodução / Freepik

Publicado 04/07/2023 16:00

A hora perfeita para adquirir peças que vão te manter aquecido e com muito estilo. Nesta terça-feira (4), a Amazon está oferecendo promoções imperdíveis em roupas de frio. Com a chegada do inverno, é possível conferir uma seleção de produtos de alta qualidade e pelo menor preço no marketplace da gigante do varejo.

Amazon, está disponível a partir de R$69,01 - por tempo limitado. Uma das opções em destaque, por exemplo, é o Moletom Canguru QueroShoes . Com uma malha composta por 80% algodão e 20% poliéster, esse moletom é super macio e está disponível na cor branca. Com o desconto especial na, está disponível a partir de R$69,01 - por tempo limitado.

Mas se você procura por uma jaqueta com estilo colegial, a Jaqueta College é uma excelente escolha. Disponível em várias cores, ela vai te deixar preparado para enfrentar as baixas temperaturas com muito charme e conforto. E o melhor é que o modelo está em oferta a partir de R$159,90

E para proteger as pernas do frio intenso, a Calça Térmica Lupo é a escolha perfeita. Possui tecnologia DRY de absorção de suor e preservação da temperatura do corpo, proporcionando conforto térmico durante todo o dia. Na promoção da Amazon é possível adquiri-la por apenas R$169,99.

Mas se você prefere um visual mais descontraído, a Calça Moletom Jogger deve atender às expectativas. Apeluciada, com bolsos e cadarço, ela oferece um corte que cai bem no corpo. Está em oferta por R$119,99

Para a cabeça e as orelhas, com proteção contra os ventos gelados, o Gorro Trail é indispensável. Confeccionado com tecido ThermoFleece - que favorece o equilíbrio térmico - esse gorro deve te manter quentinho por muitas horas. E o melhor é que está com 35% de desconto , saindo por apenas R$38,56.

Essas são apenas algumas das opções disponíveis na Amazon para você se preparar para o inverno. Vale ressaltar que a Amazon possui a entrega mais rápida do país e com opção de frete gratuito para aqueles que foram clientes Prime.