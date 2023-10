Airfry Ultra Arno de 4,2 litros - Reprodução / Amazon

Airfry Ultra Arno de 4,2 litros Reprodução / Amazon

Publicado 10/10/2023 16:00

A Mega Oferta Amazon Prime já começou e segue até esta quarta-feira (11), tendo milhares de produtos com preços irresistíveis para todos os clientes assinantes do serviço da gigante varejista. E, por isso, preparamos uma curadoria exclusiva com os melhores descontos em eletroportáteis disponíveis por tempo limitado.

eletroportáteis são exclusivas para os clientes Prime da Amazon, com a assinatura de apenas R$14,90 por mês, sem fidelidade. E tem mais: o primeiro mês é gratuito e pode ser cancelado a qualquer momento, sem cobranças adicionais. Para saber mais basta Essas ofertas emsão exclusivas para os clientes Prime da Amazon, com a assinatura de apenas R$14,90 por mês, sem fidelidade. E tem mais: o primeiro mês é gratuito e pode ser cancelado a qualquer momento, sem cobranças adicionais. Para saber mais basta clicar aqui!

Airfryer Ultra Arno com 52% OFF - de R$899,90 por R$429,90

Imagine cozinhar suas receitas favoritas de forma fácil, saudável e sem o uso de óleo? A Airfryer Ultra Arno está com um desconto incrível de 52% , disponível por apenas R$429,90. Com uma capacidade de 4,2 litros, você pode preparar desde um frango suculento até pães de queijo recheados, tudo com rapidez graças à sua potência de 1620W. A tecnologia de circulação de ar Hot Air by Arno, por sua vez, garante crocância sem óleo, a cesta removível é lavável na máquina de lavar louça, e o design moderno combina perfeitamente com qualquer cozinha.

Liquidificador Turbo Power Mondial com 47% OFF - de R$159,90 por R$84,90

Liquidificador Turbo Power Mondial está com um desconto incrível de 47% , disponível por apenas R$84,90. Com 550W de potência e uma jarra de 2,2 litros, ele é perfeito para preparar uma variedade de receitas, desde sucos e vitaminas até bolos e massas. Suas lâminas em inox trituram com precisão, a jarra é resistente a quedas e riscos, e o filtro em inox permite que seus sucos e molhos fiquem prontos sem semente ou bagaço. Possui ainda a função de autolimpeza e é livre de Bisfenol-A.

Aspirador de Pó Robô WAP com 32% OFF - de R$699,90 por R$475,90

Aspirador de Pó Robô WAP está com um desconto de 32% , disponível por apenas R$475,90. Este incrível robô faz todo o trabalho de varrer, aspirar e passar pano de forma automática, deixando seu ambiente limpo e renovado em instantes. Com sensores infravermelho, ele evita quedas e colisões, e suas escovas laterais garantem a limpeza de cantos com facilidade. Ideal para quem sofre de alergias e para lares com pets, o WAP ROBOT W100 é um verdadeiro aliado na manutenção da sua casa.

Ferro de Passar Black & Decker com 23% OFF - de R$169,90 por R$130,54

E para deixar suas roupas impecáveis, o Ferro de Passar a Vapor Black+Decker é a escolha certa! Com um desconto de 23%, ele está disponível por apenas R$130,54. Sua base com revestimento antiaderente desliza suavemente sobre o tecido, e você pode ajustar a intensidade de vapor para diferentes tipos de tecido. Além disso, o spray frontal facilita a remoção das rugas mais resistentes.