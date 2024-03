Josier M Vilar é presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro - Divulgação

Estamos vivendo no Rio de Janeiro um momento dramático e que poderá resultar em um grave impacto sobre a vida e a economia de nossa cidade, caso não seja encontrada uma solução que garanta a sobrevivência da Light, que está em um processo de recuperação judicial, decorrente de um volumoso conjunto de problemas nos quais se destaca o furto de energia nas áreas de sua concessão, em que 37,5% das pessoas utilizam os chamados "gatos".



Somando-se a isso, as altas taxas de juros praticadas no Brasil nos últimos anos, que impactam de forma intensa toda a atividade produtiva, mas especialmente empresas como a Light, que se endividaram em bancos para honrar seus compromissos com fornecedores, a tempestade perfeita está formada.



Os governos, em todos as suas esferas, precisam se envolver na busca da solução para a Light que garanta de forma justa e aceitável os direitos dos credores, a continuidade do fornecimento de energia para seus clientes e o compromisso da empresa de renovar sua infraestrutura operacional com metas claras e com prazos definidos para o retorno à normalidade.



Para isto acontecer, é necessário que o poder público combata o furto de energia e seja um facilitador nessas negociações com credores, contribuindo para que todos os envolvidos tenham a boa vontade e o compromisso de buscar a melhor solução para uma empresa carioca, de mais de um século de existência, geradora de empregos, riqueza e prosperidade para nosso estado.



A Light faz parte da história do Rio de Janeiro. Sua importância para nossa cidade no que diz respeito à geração e distribuição de energia, além da produção de grande parte da água que consumimos é de extrema relevância para todos nós.



Para o Rio de Janeiro voltar a ser um local atrativo e seguro para se viver, trabalhar, empreender, investir e visitar, é absolutamente necessário que tenhamos a garantia de fornecimento de energia com qualidade e água em abundância e limpa. A Light produz esses dois insumos vitais.



A sociedade em geral, e o mundo empresarial, em particular, espera que, superada essa fase de instabilidade econômica através de acordo com seus credores, que a empresa volte a entregar energia de qualidade que garanta o necessário desenvolvimento econômico de nossa cidade e do nosso Estado.

A Associação Comercial do Rio de Janeiro que representa o ecossistema empresarial de nossa cidade e estado, espera que o bom senso prevaleça, e a Light volte a ser uma companhia saudável financeiramente, com governança exemplar e uma gestão transformadora e eficiente, e assim continue a gerar emprego e renda para os milhares de trabalhadores que alí se dedicam, dividendos para seus acionistas e uma maior satisfação de seus clientes e usuários.



O Rio precisa de luz, o Rio precisa da Light.



