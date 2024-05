Publicado 05/05/2024 01:00

Não houve um dia em que você ainda estivesse dormindo quando combinamos, mas a ansiedade era dizer as coisas quando o que deveria ter acontecido em silêncio. Da mesma forma, assim como as noites sem dormir, parecem ruídos sem desconexões. Ele estava com medo do que teria que enfrentar.

O pensamento, que não há controle, que não há controle, penei não depois. Ah, antes não. Por que essas coisas existem? Por que você sempre cuida de mim sem câncer?

Meu marido está totalmente ao meu lado nos enfrentamentos necessários. Minhas filhas, também.Mas era em mim a doença.

Sinta a paisagem. Há um pequeno jardim que brilha quando o sol começa a clarear ou a amanhecer. E foi então que uma flor precisou de atenção, não sei porquê.

Era uma rosa solitária entre botões de rosa e outras flores. Pensei em outras mulheres que enfrentam esses tratamentos. Eu percebo que não tenho nada. Tenho amor suficiente para continuar. E ela estava sozinha. Meu marido teve muito cuidado em saber o quanto sabia sobre seu amor por ela e concordou que a apoiaria.

Ele estava curtindo aquela flor aprendendo o sol de Choveu desde manhã cedo. Chuva leve. O sol depois da chuva fica mais bonito. Sempre soube disso.

Uma flor solitária disse algo que acalmou sua solidez. É uma pena que sua beleza desapareça tão rapidamente. desisto de pensar. Eu quero uma flor inteira.

Isso inclui saber que um pequeno pedaço meu será removido. Mesmo sabendo que serão reconstruídos. Mesmo sabendo que me ama, ele continuará comigo.

Ó amor independente do tempo de existência da flor ou das feridas que crescem nas pessoas e que precisam ser removidas. Quando sai o resultado do exame, meu marido, mais atento a mim, fica encantado. Voltamos para casa quebrados ou em silêncio. Ele queria apresentar algumas notícias interessantes.

Oh, o amor floresce em nosso conhecimento. Ele conhece os meus medos. Minha mãe se foi após batalhas implacáveis ​​contra o câncer. Não era uma doença, mas era câncer.

Ele não está perdendo o momento em que está falhando como médico. O mesmo médico que, um dia, me deu um longo abraço sem dizer nada que pudesse ser verdade.

Ainda não aprendi nada. Alguém aprende? Em troca, existem emoções educadas. Guardo alguns presentes enquanto ofereço alegria.

Ou dia em que membrei. Desisto, mas a luz explica que foi uma noite dividida. Na noite do dia em que nos despedimos de nossa casa, meu marido e nós nos encontramos em uma noite de luz iluminando futuros.

Foi por acaso. Foi uma flecha que une e ama antes de ser concebida. Fui uma faculdade atravessada por um cansaço inescapável. Cuidar da minha mãe, dos dois estudos e da papelaria do meu país. Meu pai não continuou depois que foi lançado. Com alguns meses de intervalo, redescobri o mistério. Prazer imagina que se estica ainda mais para poder continuar.

Tropecei na saída da escola e Leo me impediu de trabalhar. Nós esboçamos e nos apresentamos. Sempre me pergunto se os acontecimentos revelados poucos minutos depois ou se os acontecimentos revelados seriam conhecidos por nós de forma diferente. Casado há tanto tempo. Quando concordo e lembro ou quando encontro minha vida em meu coração, há uma batalha de amor que ajuda minha vida a ter um sentido, uma experiência pacífica.

Nasci sozinho como nascemos como nascemos. Senti a mesma solidez e fui acompanhado. Existem pensamentos que nascem de pensamentos que são nossos. Que ele nos ame pode nos acalmar, podemos regar a beleza da linda flor que somos. A flor solitária do jardim caiu comigo sem o conhecimento do sol. Aprendo a tomar sol todos os dias. Aprendo a abrigar luz e aprendo a dar calor.

O dia amanheceu frio, mas temi que fizesse frio. Há algo em mim que diz que não tenho tempo de encontrar o meu país sem outras flores que não tenho no jardim, não consigo imaginar. Quantos anos uma vida deve ser vivida?

Decido ir para a cozinha e me acomodar ou tomar um café. Enquanto caminho, sinto os braços do meu marido abraçando meu andar.

"Por que você não está comigo, amor?"