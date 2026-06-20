Raul Velloso - Reprodução

Raul VellosoReprodução

Publicado 20/06/2026 00:00

Foi em 22 de maio de 2026 que foi possível viabilizar via YouTube a transmissão da sessão básica do 38º Fórum Nacional, evento esse cuja realização e coordenação geral ficaram a meu cargo, a partir do falecimento de seu criador, o meu estimado irmão e ex-Ministro do Planejamento Reis Velloso, tendo ainda na mesa principal, dessa feita, os renomados economistas e especialistas da área, Rogério Nagamine e Leonardo Rolim, que, nessa ordem, falaram sobre o tema Ajuste Previdenciário e a Volta do PIB.



Para Nagamine, o nosso país se encontra, hoje e em essência, em uma grave e extremamente frágil situação fiscal, algo que se deve a várias causas, mas, certamente, a situação previdenciária é uma causa importante da fragilidade fiscal do Estado brasileiro, em que o País se tem visto fortemente imerso. E tem também diversas consequências, e entre elas o que se tem na verdade é um Estado que absorve muita poupança privada, e leva a uma situação em que o Brasil é um País com baixa poupança agregada, e, consequentemente, com baixa taxa de investimento. Um País com baixa poupança e baixo investimento agregado é um País que dificilmente vai conseguir manter crescimento econômico sustentado.

Para isso, é preciso altas taxas de investimento. Mas voltando à questão fiscal, e diante da necessidade de financiamento nominal, que inclui os juros, se vê que desde 2014 há um processo de deterioração muito forte, incluindo um repique causado pela pandemia, e nos últimos 3 anos o déficit nominal tem ficado na casa dos 8% do PIB, e mais recentemente chegou a 9% do PIB... (para ilustrar um pouco, a população idosa nos próximos 30 anos vai dobrar).

Raul Velloso é consultor econômico