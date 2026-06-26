Nova imagem da coluna do Marcos Espínola - Divulgação

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Publicado 26/06/2026 00:00

O Brasil convive há décadas com escândalos financeiros que revelam uma preocupante realidade, que é a comprovação de que os tentáculos do crime organizado, da corrupção e das fraudes sofisticadas não se limitam às ruas, aos morros ou aos cofres públicos. Eles também alcançam o coração do mercado financeiro, muitas vezes instalado nos luxuosos escritórios da Faria Lima.

Desde os anos 1980, o país assiste a episódios que abalaram a confiança de investidores e da sociedade. Casos como o do Grupo Delfin, envolvendo passivos bilionários e milhares de investidores prejudicados, e o do banqueiro Salvatore Cacciola, condenado por gestão fraudulenta e crimes contra o sistema financeiro após a quebra do Banco Marka, onde o socorro concedido pelo Banco Central em 1999 gerou prejuízo estimado em cerca de R$ 1,5 bilhão em valores da época, demonstraram que nem sempre os maiores riscos estão onde a maioria imagina.

Nas décadas seguintes, novos escândalos vieram à tona, expondo esquemas de lavagem de dinheiro, manipulação financeira, evasão de divisas e gestão temerária. Recentemente, os casos do Banco Master e do Banco Digimais reacenderam debates sobre governança, fiscalização e transparência no sistema financeiro. Ainda que cada um possua características próprias e esteja sujeito à apuração das autoridades, o conjunto desses episódios revela vulnerabilidades que persistem há décadas.

O problema torna-se ainda mais grave quando os esquemas alcançam fundos de pensão e investimentos previdenciários. Nesses casos, as vítimas não são apenas investidores sofisticados, mas trabalhadores e aposentados que confiaram suas economias a gestores e instituições que deveriam atuar com máxima responsabilidade. Os prejuízos registrados ao longo dos anos em fundos como Petros, além das recorrentes denúncias envolvendo regimes próprios de previdência municipais, como o Previ-Rio, mostram o impacto social devastador dessas práticas.

A evolução tecnológica trouxe eficiência e velocidade ao mercado, mas também abriu novas oportunidades para fraudes cada vez mais complexas. Quando essa realidade encontra fragilidades regulatórias, interesses políticos e relações promíscuas entre agentes públicos e privados, cria-se um ambiente fértil para desvios bilionários.

O combate a esses crimes exige mais do que operações policiais esporádicas. Requer fiscalização permanente, transparência, responsabilização efetiva e independência dos órgãos de controle. Enquanto o crime continuar encontrando portas abertas no sistema financeiro, o maior prejuízo seguirá sendo pago pela sociedade brasileira.





Marcos Espínola é advogado criminalista e especialista em segurança pública