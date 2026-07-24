Nova imagem da coluna do Marcos Espínola - Divulgação

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Publicado 24/07/2026 00:00

A impressão 3D revolucionou a medicina, engenharia e indústria. Mas, a mesma tecnologia que produz próteses e componentes aeroespaciais também inaugurou um novo desafio para o Direito e para a segurança pública: a fabricação doméstica de armas de fogo, conhecidas como “Ghost Guns” ou "armas fantasmas", que simbolizam um novo paradigma no qual as fronteiras deixaram de ser o principal caminho de entrada das armas. Agora, elas atravessam cabos de fibra óptica e se materializam dentro de garagens, oficinas e residências. O debate central é definir onde termina a liberdade tecnológica e onde começa o dever do Estado de proteger a sociedade.

As ghost guns representam uma ruptura nos modelos tradicionais de controle de armamentos. Sem número de série, sem registro e produzidas a partir de arquivos digitais que circulam pela internet, elas praticamente eliminam a capacidade de rastreamento das autoridades.

O fenômeno, antes associado aos EUA e à Europa, já chegou ao Brasil. Em 2026, a Operação Shadowgun, da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro, desmantelou uma organização especializada na fabricação e comercialização dessas armas. Meses depois, novas apreensões em Rio das Pedras revelaram que facções criminosas já utilizavam impressão 3D para produzir componentes de pistolas e fuzis.

O Rio reúne fatores que tornam essa ameaça ainda mais preocupante. Facções e milícias disputam territórios e buscam formas de escapar da fiscalização do Estado. A possibilidade de fabricar armamentos sem depender de rotas internacionais de tráfico representa uma mudança estratégica que pode ampliar o poder de fogo dessas organizações.

É evidente que a tecnologia, por si só, não pode ser criminalizada. Impressoras 3D possuem inúmeras aplicações legítimas e são essenciais para o desenvolvimento científico e industrial.

Entretanto, neutralidade tecnológica não significa ausência de responsabilidade jurídica. O Direito sempre precisou acompanhar transformações sociais. Agora, o desafio é construir mecanismos legais capazes de alcançar não apenas a arma pronta, mas toda a cadeia de produção digital.

A legislação brasileira já oferece instrumentos por meio do Estatuto do Desarmamento e da Lei de Organizações Criminosas, permitindo responsabilizar quem fabrica, comercializa ou integra essas redes. No entanto, a velocidade da inovação exige atualização permanente das normas. Quanto à justiça, a experiência internacional demonstra uma tendência de considerar a fabricação digital de armas como um crime de elevada gravidade, mesmo antes de sua utilização, numa lógica preventiva.

Regular esse novo ambiente não significa restringir a inovação, mas impedir que a liberdade digital seja utilizada como escudo para atividades criminosas. A sociedade do século XXI exige leis capazes de proteger tanto a tecnologia quanto a vida. Ignorar essa realidade seria permitir que o futuro da manufatura digital fosse escrito pelas organizações criminosas e não pelo Estado de Direito.

Marcos Espínoa é advogado criminalista e especialista em segurança pública