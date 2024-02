A banda Bela Época será uma das atrações do tradicional baile do Clube Municipal Cassino - Divulgação

Publicado 03/02/2024 15:12

O Carnaval já começou em Paracambi. Neste sábado (03/02) os foliões poderão se divertir, a partir das 19h, no tradicional baile do Clube Municipal Cassino, um dos mais importantes centros culturais do município. A festa promete reviver os antigos bailes de carnaval que marcaram época na cidade. A iniciativa é da prefeitura em parceria com patrocinadores locais.

A atração musical ficará por conta da banda Bela Época, com os clássicos que marcaram os carnavais de décadas passadas. O baile também terá show de Ney Dinniz e banda, trazendo ritmos variados.

O Clube Municipal Cassino fica na Avenida dos Operários, no bairro Boqueirão. A festa é gratuita e para todas as idades.