A Secretaria de Cultura de Paracambi fica na tradicional Fábrica do Conhecimento - Reprodução

Publicado 30/01/2025 12:16

Os interessados nos cursos gratuitos oferecidos pela Secretaria Municipal de Cultura de Paracambi têm até 31 de janeiro para realizarem as inscrições. São aulas de dança, teatro e artes visuais para crianças e jovens.

Para as aulas de teatro podem se inscrever crianças a partir de 6 anos. Já para Artes Visuais (pintura) as oportunidades são para jovens a partir de 14 anos.

Para dança há diversas modalidades, como balé (a partir de 3 anos), baby class (3 a 6 anos), jazz e street dance (a partir dos 7 anos), além de dança do ventre e dança de salão (a partir de 16 anos).

As matrículas estão sendo feitas na sede da Secretaria de Cultura, que fica na Fábrica do Conhecimento, na rua Sebastião Lacerda, s/n°, bairro Boqueirão. O atendimento é das 8h às 17h.

Escola de música Villa Lobos

A Secretaria Municipal de Cultura de Paracambi também está com inscrições abertas para as aulas de música e canto na tradicional Escola Villa Lobos, que também fica na Fábrica do Conhecimento. O prazo para as inscrições termina em 31 de janeiro.