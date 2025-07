Iniciativa beneficia estudantes da rede pública municipal que estejam regularmente matriculados - Divulgação

Publicado 24/07/2025 09:00

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi instituiu uma nova medida voltada à promoção da segurança alimentar e ao bem-estar dos estudantes da rede municipal. Nesta semana, teve início um programa que passa a fornecer alimentação escolar mesmo durante os períodos de férias e recesso letivo.

A iniciativa beneficia estudantes da rede pública municipal que estejam regularmente matriculados, com frequência igual ou superior a 75%, e em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com cadastro ativo no CadÚnico. Famílias que não possuem essa inscrição ativa podem solicitar a participação do aluno, que terá a situação socioeconômica analisada pela Secretaria Municipal de Educação.

A medida foi instalada através da Lei Municipal nº 1.859/2025, aprovada pela Câmara Municipal de Paracambi e sancionada pelo prefeito Andrezinho Ceciliano (PT).

“Mais do que um prato de comida, essa lei representa cuidado, dignidade e combate às desigualdades. Porque proteger nossas crianças e enfrentar a fome são prioridades que a gente trata com seriedade”, manifestou o prefeito.

Inicialmente, a alimentação será oferecida em três unidades escolares durante o atual recesso escolar: Escola Municipal Governador Roberto Silveira, a Escola Municipal Hortência Phirro do Valle e o CIEP 499 – Prefeito Nicola Salzano. Essas unidades se localizam nos bairros mais populosos da cidade: Lages, Guarajuba e Centro, respectivamente.