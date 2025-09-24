Com a adesão, os servidores municipais passam a ter acesso a mais de 800 cursos autoinstrucionais online - Divulgação

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Escola de Governo e Gestão Leonel Brizola, oficializou a adesão ao termo de cooperação técnica com a Escola Nacional de Administração Pública - Enap. A publicação foi realizada no Diário Oficial da União no início do mês de setembro, consolidando a parceria que coloca Paracambi no cenário nacional de formação e capacitação de servidores públicos.

Com a adesão, os servidores municipais passam a ter acesso a mais de 800 cursos autoinstrucionais online oferecidos na plataforma da Escola Virtual de Governo, ampliando o leque de oportunidades de qualificação. O modelo de ensino é flexível e contínuo, permitindo que cada servidor possa se capacitar em qualquer lugar e a qualquer momento, fortalecendo o desenvolvimento profissional e a qualidade dos serviços prestados à população.

Segundo o presidente da Escola de Governo e Gestão, João Nóbrega, essa iniciativa representa um marco para o município. "Essa parceria coloca Paracambi no mapa nacional de capacitações, trazendo cursos especializados e uma formação sem pausas. Nosso objetivo é garantir que todos os servidores tenham acesso a oportunidades que elevem seu desempenho e ampliem suas habilidades”, destacou a equipe da instituição", afirmou.

Além dos benefícios diretos para os servidores, a parceria também se reflete no dia a dia da cidade. Um corpo técnico qualificado contribui para a construção de políticas públicas mais eficientes, processos administrativos mais ágeis e respostas mais rápidas às demandas da população paracambiense. Os próximos passos incluem a extensão da cooperação para a Câmara Municipal de Paracambi, que em breve também contará com servidores capacitados por meio da Enap.

A iniciativa faz parte do Plano de Governo Participativo do prefeito Andrezinho Ceciliano (PT), que reafirma seu compromisso em investir continuamente na formação dos profissionais que atuam na administração pública, promovendo um serviço mais moderno, eficiente e preparado para atender às necessidades dos munícipes.