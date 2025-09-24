Com a adesão, os servidores municipais passam a ter acesso a mais de 800 cursos autoinstrucionais onlineDivulgação
Escola de Governo e Gestão Leonel Brizola firma parceria com a Enap e amplia oportunidades de capacitação para servidores de Paracambi
Parceria garante acesso a mais de 800 cursos online da Enap para servidores municipais
Escola de Governo e Gestão Leonel Brizola firma parceria com a Enap e amplia oportunidades de capacitação para servidores de Paracambi
Parceria garante acesso a mais de 800 cursos online da Enap para servidores municipais
Firjan SENAI e CCR RioSP inauguram Canteiro Escola para a formação de profissionais que atuarão na obra da Serra das Araras, em Paracambi
Iniciativa, que oferecerá cursos gratuitos para a população da região, conta ainda com a parceria da Prefeitura Municipal e EGTC Infra
Prefeitura de Paracambi firma parceria com a UFRJ para fortalecer ensino da cultura afro-brasileira nas escolas
Roberto Medronho, reitor da universidade, se encontrou com o prefeito Andrezinho Ceciliano no município para selar o compromisso
Em ação inédita, Prefeitura de Paracambi leva energia elétrica a bairro rural
Moradores do Loteamento Novo aguardavam solução há mais de quatro anos
Paracambi recebe tomógrafo móvel para exames gratuitos
Estrutura itinerante realiza em média 60 exames por dia e faz parte do programa ‘Fila Zero’
Rio+Saneamento inaugura ETE Lages e amplia tratamento de esgoto em Paracambi
Entrega da estação integra conjunto de obras recentes da concessionária, ampliando a cobertura do sistema e fortalecendo a sustentabilidade local
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.