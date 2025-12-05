A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará diversos serviços à população durante o período da ação - Divulgação

Publicado 05/12/2025 13:25

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, prepara mais uma importante ação para a população. Em parceria com o Ministério da Saúde, a cidade receberá a carreta do programa Agora Tem Especialistas, que ficará localizada na Praça do Miro, no bairro de Lages, e oferecerá exames de tomografia computadorizada até o dia 28 de dezembro.

Além do tomógrafo móvel instalado na carreta, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará diversos serviços à população durante o período da ação, como vacinação, atendimento odontológico, saúde da mulher, coleta laboratorial, fisioterapia, entre outros. A programação completa, com datas e horários dos serviços, está disponível no site oficial da Prefeitura de Paracambi.

Graças ao trabalho realizado ao longo do ano, Paracambi zerou a fila de espera por tomografia no município e, agora, amplia o acesso ao serviço, abrindo atendimento também para moradores de cidades vizinhas. Os exames serão destinados aos pacientes que já possuem pedido médico. A previsão é que sejam realizados cerca de 60 exames por dia, em média.

A secretária municipal de Saúde, Monique Pimentel, celebrou os resultados dos últimos meses e a chegada da nova iniciativa.

“Ter a carreta do Ministério da Saúde no nosso município significa mais um passo importante no nosso compromisso de ampliar o acesso aos serviços e garantir que nenhum morador fique esperando por atendimento. Paracambi conseguiu zerar a fila de tomografia graças a um trabalho contínuo e agora tem a oportunidade de fortalecer a saúde em toda região”, destacou.

O Programa Agora Tem Especialistas é uma iniciativa do Ministério da Saúde e do Governo Federal que tem como principal objetivo reduzir o tempo de espera por atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS). O programa utiliza carretas equipadas para levar diversos exames por todo o Brasil.

Diminuir o tempo para a realização dos exames é uma das prioridades da gestão do prefeito Andrezinho Ceciliano (PT) e faz parte do Programa de Governo Participativo, construído após uma escuta ativa com a população. A iniciativa reforça o compromisso do município com o desenvolvimento da saúde e o bem-estar dos moradores.