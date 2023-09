Suspeito foi encaminhado à delegacia de Paraíba do Sul - Reprodução/Internet

Publicado 23/09/2023 16:28

Paraíba do Sul - Um indivíduo foi detido na última quinta-feira (21), acusado de ser o autor de um ataque a tiros contra uma mulher em Paraíba do Sul. A prisão ocorreu no bairro Liberdade, a mesma localidade onde o incidente ocorreu.

A tentativa de homicídio aconteceu no dia 8 de abril deste ano, quando a vítima, uma mulher de 31 anos, foi atingida por disparos no rosto e na perna. Após ser hospitalizada no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, a vítima recebeu alta.

A investigação desse caso ficou a cargo da delegacia de Paraíba do Sul, que, após conduzir um inquérito e apresentar suas conclusões à Justiça, obteve um mandado de prisão temporária para o suspeito. De acordo com a Polícia Civil, o ataque foi motivado por uma dívida relacionada a substâncias entorpecentes.

O indivíduo detido foi encaminhado à delegacia de Paraíba do Sul, onde enfrentará acusações de tentativa de homicídio.