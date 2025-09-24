Ruas ficarão interditas por algumas semanasFoto: Águas da Condessa
Ruas do bairro Palhas serão interditadas para obras
Interdições fazem parte das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE Centro
Águas da Condessa utiliza inteligência artificial para dosagem de produtos na ETA Principal
Iniciativa gera ganhos de eficiência e sustentabilidade
Suspeitos de iniciar queimada em Paraíba do Sul são identificados
Crime ocorreu na BR-393, próximo a um posto de gasolina
Câmara Municipal de Paraíba do Sul publica edital de concurso público
Último concurso foi realizado há 25 anos
Prefeitura de Paraíba do Sul implementa gratificação para servidores da Guarda Municipal
Espera pela adoção da medida passou de seis anos no município
Presidente da Alerj visita Paraíba do Sul e elogia obras realizadas em parceria com o Governo do Estado
Rodrigo Bacellar visitou obras no município
