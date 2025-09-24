Ruas ficarão interditas por algumas semanas - Foto: Águas da Condessa

Ruas ficarão interditas por algumas semanasFoto: Águas da Condessa

Publicado 24/09/2025 14:48

Paraíba do Sul - As ruas Vicente São Dias e Antonio Visconte, no bairro Palhas, estarão interditadas para obras de redes do Sistema de Esgotamento Sanitário da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro.

Na Rua Vicente São Dias, os trabalhos serão iniciados no dia 25 de setembro, com previsão de término em 14 de outubro. Já na Rua Antonio Visconte, as obras começam no dia 26 de setembro, com prazo de finalização para 8 de outubro. A Águas da Condessa orienta que os moradores redobrem a atenção ao transitar pelo trecho.

As obras fazem parte da instalação da rede responsável por levar o esgoto dos moradores de Paraíba do Sul para tratamento na ETE Centro – a primeira estação de tratamento de esgoto do município.