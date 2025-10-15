Palácio Tiradentes iluminado de rosa - Foto: CMPS

Publicado 15/10/2025 15:34

Paraíba do Sul - A Câmara Municipal de Paraíba do Sul lançou, nesta terça-feira (14), seu sistema de iluminação de fachada, que a partir de agora terá como missão valorizar o Palácio Tiradentes com cores alusivas a temáticas de conscientização nacional e internacional.

Pensando nisso, o Outubro Rosa passou a ter sua cor iluminando a sede do legislativo. Os vereadores assistiram a sessão plenária com o laço que simboliza a campanha de conscientização ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

Na abertura da sessão plenária, o evento contou com a presença da subsecretária de saúde, Tainá Lopes, que falou sobre as políticas realizadas pelo município para facilitar o acesso ao exame de mamografia, fundamental para diagnóstico da doença.

