Palácio Tiradentes iluminado de rosaFoto: CMPS
Câmara Municipal de Paraíba do Sul inaugura iluminação na fachada com homenagem ao Outubro Rosa
Mês de conscientização e prevenção do câncer de mama foi o primeiro abordado
Igreja Nossa Senhora do Rosário passará por reforma
Obra é aguardada há quase 20 anos
Obras provocam interdição da Rua Joaquim Cunha, no bairro Palhas
Moradores devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho
Prefeitura de Paraíba do Sul vistoria escolas que poderão servir como pontos de apoio
Pontos de apoio podem ser utilizados em enchentes ou deslizamentos
Paraíba do Sul conquista Prêmio Band Cidades Excelentes
Cidade se destacou por políticas públicas e programas preventivos de qualidade de vida
